Chùm ảnh - Mường Ảng mùa cà phê chín

Những vườn cà phê dưới thung lũng Mường Ảng.

Mùa này, những vườn cà phê ở xã Mường Ảng như khoác lên mình tấm áo mới. Dưới ánh nắng thu dịu nhẹ, từng chùm quả căng tròn, đỏ mọng nổi bật giữa những tán lá xanh, điểm xuyết sắc vàng của những quả đang chuyển màu. Trên những triền đồi trải dài, các hàng cà phê sai trĩu quả tạo nên khung cảnh trù phú, yên bình. Xen giữa màu xanh của cây lá là hình ảnh những người nông dân cần mẫn thu hái, tiếng nói cười rộn rã làm cho không khí mùa vụ thêm nhộn nhịp. Đôi bàn tay thoăn thoắt lựa hái từng chùm quả chín, những chiếc giỏ, bao tải dần đầy ắp cà phê, mang theo niềm vui của người dân khi công sức lao động được đền đáp.

Sắc đỏ của những chùm cà phê chín xen lẫn màu xanh, vàng của quả đang chuyển màu, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng mỗi độ vào mùa thu hoạch.

Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, cây cà phê từ lâu đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, gắn bó với đời sống và sinh kế của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mường Ảng. Toàn xã hiện có trên 1.662ha cà phê đang cho thu hoạch. Những năm qua, người dân từng bước chú trọng kỹ thuật chăm sóc, thu hái quả chín nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Mùa thu hoạch năm nay, giá thu mua cà phê quả tươi theo cam kết giữa UBND xã Mường Ảng và Công ty Xuất nhập khẩu cà phê Việt Bắc là 23.700 đồng/kg, với yêu cầu chất lượng tỷ lệ quả nổi không quá 5%, quả xanh không quá 5%, theo tiêu chuẩn thu mua và thỏa thuận giữa bên mua, bên bán.

Người dân xã Mường Ảng tất bật thu hái cà phê chín, bảo đảm chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Không khí thu hoạch diễn ra nhộn nhịp trên những vườn cà phê đang vào độ chín rộ.

Với trên 1.662ha đang cho thu hoạch, cây cà phê tiếp tục khẳng định vai trò là cây trồng chủ lực, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân Mường Ảng.

Mùa cà phê chín còn mang đến cho vùng đất Mường Ảng một vẻ đẹp riêng, mộc mạc mà cuốn hút. Giữa những triền đồi xanh ngát, sắc đỏ của quả chín hòa cùng nhịp sống lao động hối hả, tạo nên bức tranh sinh động về một vùng chuyên canh cà phê đang từng ngày phát triển. Không chỉ vậy, những mùa quả ngọt tiếp tục góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, khẳng định vị thế cây cà phê trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.

Đôi bàn tay cần mẫn lựa hái từng chùm quả chín, gửi gắm niềm vui và kỳ vọng về một mùa cà phê bội thu.

Quả cà phê chín mọng được người dân thu hái.

Những giỏ cà phê đầy ắp là thành quả sau những tháng ngày chăm sóc, vun trồng của người dân.

Cà phê quả tươi sau thu hoạch được tập kết, phân loại, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Niềm vui bên những giỏ cà phê đầy ắp sau một ngày thu hái.

Mùa cà phê chín cũng tạo thêm nhiều việc làm cho người nông dân tại Mường Ảng.