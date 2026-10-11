[Chùm ảnh] Mù Cang Chải rực rỡ sắc vàng mùa lúa chín
Mỗi độ thu về, những thửa ruộng bậc thang vùng cao Tây Bắc lại chuyển mình trong sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Giữa núi rừng hùng vĩ, vẻ đẹp của thiên nhiên hòa quyện cùng bàn tay cần mẫn của đồng bào, tạo nên bức tranh mùa vàng say đắm lòng người.
Tại Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai), những địa danh như La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Cao Phạ trở thành điểm nhấn nổi bật trong hành trình khám phá mùa thu Tây Bắc. Đặc biệt, ruộng bậc thang hình mâm xôi với những đường cong mềm mại, xếp lớp trên sườn núi tạo nên cảnh sắc độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và kinh nghiệm canh tác lâu đời của người dân.
Mùa lúa chín cũng là thời điểm vùng cao bước vào những ngày thu hoạch nhộn nhịp. Trên các triền ruộng, người dân cần mẫn gặt hái thành quả sau nhiều tháng lao động. Không chỉ mang giá trị sản xuất nông nghiệp, những thửa ruộng bậc thang còn là di sản cảnh quan đặc sắc, góp phần làm nên sức hút của du lịch Tây Bắc, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm nét văn hóa bản địa.
Vẻ đẹp ấy còn được tô điểm bởi những mái nhà nép mình bên sườn núi, những con đường quanh co xuyên qua các thung lũng và bản làng yên bình. Mỗi góc nhìn mở ra một sắc thái riêng, làm nổi bật sức sống của vùng cao Tây Bắc khi đất trời vào thu.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chum-anh-mu-cang-chai-ruc-ro-sac-vang-mua-lua-chin-746549.html