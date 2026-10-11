[Chùm ảnh] Mù Cang Chải rực rỡ sắc vàng mùa lúa chín

Tại Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai), những địa danh như La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Cao Phạ trở thành điểm nhấn nổi bật trong hành trình khám phá mùa thu Tây Bắc. Đặc biệt, ruộng bậc thang hình mâm xôi với những đường cong mềm mại, xếp lớp trên sườn núi tạo nên cảnh sắc độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và kinh nghiệm canh tác lâu đời của người dân.

Ruộng bậc thang mỗi dịp lúa chín luôn thu hút nhiều khách du lịch đến chiêm ngưỡng.

Những đường cong mềm mại vàng óng.

Hình ảnh đặc trưng khu vực miền núi phía Bắc mỗi mùa lúa chín.

Mùa lúa chín cũng là thời điểm vùng cao bước vào những ngày thu hoạch nhộn nhịp. Trên các triền ruộng, người dân cần mẫn gặt hái thành quả sau nhiều tháng lao động. Không chỉ mang giá trị sản xuất nông nghiệp, những thửa ruộng bậc thang còn là di sản cảnh quan đặc sắc, góp phần làm nên sức hút của du lịch Tây Bắc, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm nét văn hóa bản địa.

Mùa lúa chín cũng là thời điểm người dân tất bật với công việc đồng áng.

Chòi ngắm cảnh được dựng dọc các triền ruộng.

Vẻ đẹp ấy còn được tô điểm bởi những mái nhà nép mình bên sườn núi, những con đường quanh co xuyên qua các thung lũng và bản làng yên bình. Mỗi góc nhìn mở ra một sắc thái riêng, làm nổi bật sức sống của vùng cao Tây Bắc khi đất trời vào thu.

Những nếp nhà nhỏ giữa ruộng lúa chín vàng.

Toàn cảnh thung lũng lúa chín từ trên cao.