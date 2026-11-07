[Chùm ảnh] Mắt thần giám sát giao thông

Cụm camera giám sát giao thông trên đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên) góp phần nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông.

Các phương tiện đi đúng làn đường để tránh bị camera phát hiện vi phạm trên quốc lộ 1A (phường Trấn Biên).

Cụm camera gồm 8 chiếc quan sát các phương tiện di chuyển tại ngã tư Amata (phường Long Bình).

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Long Khánh), cách nhau khoảng 50m có một trụ camera giao thông giám sát.

Một vòng xoay tại phường Bình Phước được trang bị nhiều cột camera giao thông từ các ngả đường.

Tại ngã tư Tam Hiệp (phường Tam Hiệp), các luồng phương tiện di chuyển đều được camera giám sát 24/24h.

Giao thông tại một ngã tư ở phường Long Khánh trật tự, văn minh hơn nhờ có camera quan sát 24/24h.

Ngã tư trước Trung tâm Thương mại Vincom (phường Tam Hiệp) có 4 cụm camera giao thông quan sát từ các ngả.

Người dân dừng xe cách khá xa vạch trắng khi chờ đèn đỏ trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Trấn Biên).

Từ thời điểm chính thức vận hành hệ thống camera giao thông hiện đại, ý thức của người điều khiển phương tiện đã có nhiều chuyển biến: đi đúng phần đường, tốc độ phù hợp và tuân thủ nghiêm đèn tín hiệu giao thông. Việc nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông là nhân tố quan trọng góp phần kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, đồng thời góp phần xây dựng văn minh đô thị.

Các cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố giám sát giao thông từ trung tâm chỉ huy. Ảnh: Danh Trường