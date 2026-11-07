[Chùm ảnh] Mắt thần giám sát giao thông
Công an thành phố đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống gồm 762 camera giám sát giao thông từ ngày 16-10 để giám sát, phát hiện và xử lý các lỗi khi tham gia giao thông. Trong số này có 250 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh (PTZ) có khả năng tự động phát hiện vi phạm, xoay và có khả năng tự động phóng to, thu nhỏ, cùng 512 camera giám sát chuyên dụng. Các camera này hoạt động 24/24h. Đây là nỗ lực của Công an thành phố trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm đảm bảo an toàn giao thông toàn diện.
Từ thời điểm chính thức vận hành hệ thống camera giao thông hiện đại, ý thức của người điều khiển phương tiện đã có nhiều chuyển biến: đi đúng phần đường, tốc độ phù hợp và tuân thủ nghiêm đèn tín hiệu giao thông. Việc nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông là nhân tố quan trọng góp phần kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, đồng thời góp phần xây dựng văn minh đô thị.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202611/chum-anh-mat-than-giam-sat-giao-thong-82f08f7/