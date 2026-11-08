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Chùm ảnh loạt trận sáng 8-11

Hình ảnh loạt trận sáng 8-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
14 liên quanGốc
Bảng J: THPT Everest 0-3 THPT Hoàng Cầu

Bảng J: THPT Everest 0-3 THPT Hoàng Cầu

Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 7-1 THPT Alfred Nobel

Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 7-1 THPT Alfred Nobel

Bảng K: THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân 2-2 THPT Thạch Bàn

Bảng K: THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân 2-2 THPT Thạch Bàn

Bảng L: THPT Lý Thái Tổ 1-1 THPT Hoàng Long

Bảng L: THPT Lý Thái Tổ 1-1 THPT Hoàng Long

Bảng L: THPT Galileo 4-1 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

Bảng L: THPT Galileo 4-1 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 0-0 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 0-0 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bảng M: THPT Hồ Tùng Mậu 0-6 THPT Ngọc Hồi

Bảng M: THPT Hồ Tùng Mậu 0-6 THPT Ngọc Hồi

Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh 4-0 THPT Dewey Ocean Park

Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh 4-0 THPT Dewey Ocean Park

Bảng O: THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng 0-3 THPT Ngô Quyền Đông Anh

Bảng O: THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng 0-3 THPT Ngô Quyền Đông Anh

Bảng Ô: THPT Dương Xá 0-2 THPT Việt Hoàng

Bảng Ô: THPT Dương Xá 0-2 THPT Việt Hoàng

Bảng P: THPT Phan Huy Chú QO 1-3 THPT Phùng Khắc Khoan TT

Bảng P: THPT Phan Huy Chú QO 1-3 THPT Phùng Khắc Khoan TT

Bảng P: THPT Dewey Tây Hồ Tây 1-3 THPT IVS Thanh Oai

Bảng P: THPT Dewey Tây Hồ Tây 1-3 THPT IVS Thanh Oai

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 0-3 THPT Bắc Lương Sơn

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 0-3 THPT Bắc Lương Sơn

Bảng N: THPT KHGD 0-5 THPT Kim Liên

Bảng N: THPT KHGD 0-5 THPT Kim Liên

Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-1 THPT Chuyên KHTN

Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-1 THPT Chuyên KHTN

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chum-anh-loat-tran-sang-8-11-post674939.antd