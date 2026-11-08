Chùm ảnh loạt trận sáng 8-11

Bảng J: THPT Everest 0-3 THPT Hoàng Cầu
Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 7-1 THPT Alfred Nobel
Bảng K: THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân 2-2 THPT Thạch Bàn
Bảng L: THPT Lý Thái Tổ 1-1 THPT Hoàng Long
Bảng L: THPT Galileo 4-1 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 0-0 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bảng M: THPT Hồ Tùng Mậu 0-6 THPT Ngọc Hồi
Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh 4-0 THPT Dewey Ocean Park
Bảng O: THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng 0-3 THPT Ngô Quyền Đông Anh
Bảng Ô: THPT Dương Xá 0-2 THPT Việt Hoàng
Bảng P: THPT Phan Huy Chú QO 1-3 THPT Phùng Khắc Khoan TT
Bảng P: THPT Dewey Tây Hồ Tây 1-3 THPT IVS Thanh Oai
Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 0-3 THPT Bắc Lương Sơn
Bảng N: THPT KHGD 0-5 THPT Kim Liên
Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-1 THPT Chuyên KHTN