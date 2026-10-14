[Chùm ảnh] Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố dâng hương.

Từ ngày 23/6 đến 5/10/2026, Đội K74 cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt trước cổng Công viên Lê Thị Riêng và dọc các tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM đi qua, thành kính chờ tiễn đưa các liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng.

Hài cốt liệt sĩ được đưa lên xe đi an táng.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng, theo lộ trình 26km qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giá… để về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Người dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Dòng xe chở hài cốt các liệt sĩ nối đuôi trên đường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo dự Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM.

Các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức trải hoa trắng và cát tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau khi các nghi thức an táng hoàn thành, các đại biểu dâng hương, hoa bày tỏ lòng tri ân các liệt sĩ.

Trước đó, tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc tri ân” đã được diễn ra với những ca khúc cách mạng giàu cảm xúc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ trước hành trình đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM.