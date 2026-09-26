Chùm ảnh: Lễ trao giải và vinh danh Cuộc thi viết 'Vì sự phát triển thương hiệu Việt'

Nhà báo Nguyễn Viết Hưng – Tổng Biên tập Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm, Trưởng Ban Tổ chức – phát biểu khai mạc.

TS. Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tổ chức Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và Nhà báo Nguyễn Viết Hưng, Tổng Biên tập, Trưởng BTC trao giải Nhất của Cuộc thi thuộc cho tác giả Lý Thị Thu với tác phẩm: “Giữ “hồn” trà cổ thụ nơi đại ngàn”.

TS Lê Văn Giang, Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam và đại diện Nhà tài trợ chính HDBANK trao giải Nhì cho nhóm tác giả Vũ Thị Thanh Tâm, Bùi Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Vân Anh – Tác phẩm: “Viglacera tiên phong phát triển xanh”và tác giả Nguyễn Thị Bạch Dương – Tác phẩm: “25 năm xây dựng thương hiệu và thực hiện khát vọng đưa bánh kẹo Việt ra thế giới của Richy Group”.

Ông Nguyễn Đăng Sinh và Nhà báo Hoàng Vững trao giải Ba cho nhóm tác giả Lê Văn Tâm – Tác phẩm: “Anh kỹ sư với hành trình nâng tầm nông sản Việt”. Tác giả Dương Thu Huyền – Tác phẩm: “Những mũi kim hình thành giá trị Việt”.

GS.TS Thái Hoàng và ông Nguyễn Văn Khải trao giả khuyến khích cho nhóm tác giả Đỗ Văn Bảo – Tác phẩm: “Từ những cánh đồng trầm lặng đến khát vọng vươn xa của thương hiệu Việt”. Tác giả Lê Thị Kim Thơ – Tác phẩm: “AQUARELLE DE SAIGON: Khi sắc màu bản địa vươn mình ra thế giới”. Nguyễn Đỗ Vĩnh Phong – Tác phẩm: “Phin ơi! Tự họa một cuộc phiêu lưu di sản”. Lê Thị Thu Thanh – Tác phẩm: “Hạt muối Thiềng Liềng đạt sản phẩm OCOP”. Và tác giả Hoàng Ngọc Bảo Trâm – Tác phẩm: “Để hàng Việt trở thành người bạn đồng hành của thế hệ trẻ hôm nay”. Đặc biệt, Ban Tổ chức vinh danh Tác giả cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Thị Thu Thủy (84 tuổi) với tác phẩm “Tự hào thương hiệu “Vietnam rice””.

Tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức.