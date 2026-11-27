Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và chủ trì Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tham quan, chụp ảnh lưu niệm với gian hàng trưng bày tại triển lãm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức đánh cồng với chủ đề “30 năm vững niềm tin, vươn tầm phát triển”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức đánh cồng với chủ đề “30 năm vững niềm tin, vươn tầm phát triển”

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương thực hiện nghi thức mở khóa, kích hoạt và ra mắt hai hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; bao gồm: Kho dữ liệu tập trung và Hệ thống giám sát tổng thể thị trường chứng khoán.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán.