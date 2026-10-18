Chùm ảnh: Lễ ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA

Ngày 18/10, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm ngài Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thụy Sĩ; bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Liechtenstein; bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA).

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA là một hiệp định có phạm vi cam kết toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại hàng hóa (bao gồm thuế quan, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, hải quan và phòng vệ thương mại), thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tranh chấp, thương mại và phát triển bền vững.

Toàn cảnh lễ ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - EFTA.

Các đại biểu trong nước và nước ngoài tham gia lễ ký kết.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng ngài Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thụy Sĩ; bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Liechtenstein; bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành chứng kiến lễ ký kết FTA giữa Việt Nam - EFTA.

Các bên ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - EFTA.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và các quốc gia thành viên EFTA.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đối tác nước ngoài bên lề lễ ký kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tại lễ ký kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy bên lề lễ ký kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Liechtenstein bên lề lễ ký kết.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Liechtenstein bên lề lễ ký kết.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir tại buổi lễ ký kết.