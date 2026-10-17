Chùm ảnh: Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”.

Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; thành viên Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội, ngành hàng...

Đại diện 227 doanh nghiệp có 499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia được vinh danh tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm xuất sắc được tôn vinh và công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Theo Thủ tướng đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, sức sáng tạo và những nỗ lực bền bỉ, không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động Việt Nam. Danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại lễ công bố.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các doanh nghiệp được tôn vinh tại buổi lễ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bắt tay chúc mừng đại diện các doanh nghiệp được vinh danh.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo trao biểu trưng cho đại diện các doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Lê Quốc Minh chụp ảnh chung với các đại diện các doanh nghiệp được vinh danh.

Bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao cup vinh danh cho Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm.

Bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chụp ảnh chung với các đại diện các doanh nghiệp được vinh danh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái trao cup vinh danh cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chụp ảnh chung với các đại diện các doanh nghiệp được vinh danh.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng các đại biểu đã tham quan các gian hàng của những doanh nghiệp có sản phẩm được vinh danh tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”, kỳ công bố năm nay tôn vinh 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay chúc mừng các doanh nghiệp được vinh danh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tại không gian Lễ khai trương giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu quốc gia của Báo Nhân Dân.