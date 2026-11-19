Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các nhà giáo tiêu biểu dự buổi gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng trao tặng quà cho các nhà giáo tiêu biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo những điều kiện tốt nhất để các thầy, các cô yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh rất cao cả của mình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhật Bắc (Thực hiện)