[Chùm ảnh] Khu du lịch Bửu Long - điểm đến kết nối di sản, văn hóa và tâm linh của Đồng Nai
Khu du lịch Bửu Long vừa phối hợp cùng UBND phường Trấn Biên tổ chức chương trình đi bộ “Bước chân kết nối di sản”. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.
Với vai trò là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc của hành trình Bước chân kết nối di sản, Khu du lịch Bửu Long được xem như là điểm kết nối các di tích, địa danh như: Văn miếu Trấn Biên - Chùa Bửu Phong - Núi Long Ẩn - Chùa Long Sơn Thạch Động.
Ông Nguyễn Danh Thịnh, Quyền Giám đốc Khu du lịch Bửu Long cho biết: Bửu Long không chỉ có giá trị về cảnh quan thiên nhiên, vui chơi giải trí mà còn là một không gian giàu giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của vùng đất phương Nam.
Đặc biệt, xung quanh Bửu Long còn có nhiều di tích, địa chỉ văn hóa tiêu biểu như chùa Bửu Phong, Văn miếu Trấn Biên, các công trình, làng nghề gắn với lịch sử hình thành vùng đất Trấn Biên xưa. Đây là nguồn tài nguyên quý để các doanh nghiệp lữ hành hình thành, khai thác sản phẩm du lịch kết nối di sản, danh thắng, tìm hiểu lịch sử, khám phá kiến trúc cổ và trải nghiệm văn hóa tâm linh.
Ông Nguyễn Danh Thịnh kỳ vọng, Khu du lịch Bửu Long mong muốn không chỉ là điểm đến độc lập mà sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử của thành phố Đồng Nai.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chum-anh-khu-du-lich-buu-long-diem-den-ket-noi-di-san-van-hoa-va-tam-linh-cua-dong-nai-165924.html