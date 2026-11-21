Sự kiện đi bộ “Bước chân kết nối di sản” được tổ chức tại KDL Bửu Long ngày 21-11. Ảnh: Thủy Mộc

Những công trình tâm linh bên trong KDL Bửu Long. Ảnh: Thủy Mộc

Du khách có thể đi lễ chùa ngay tại KDL Bửu Long. Ảnh: Thủy Mộc

Với vai trò là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc của hành trình Bước chân kết nối di sản, Khu du lịch Bửu Long được xem như là điểm kết nối các di tích, địa danh như: Văn miếu Trấn Biên - Chùa Bửu Phong - Núi Long Ẩn - Chùa Long Sơn Thạch Động.

Văn miếu Trấn Biên, điểm kết nối hành trình khám phá di sản nằm ngay cạnh KDL Bửu Long. Ảnh: Thủy Mộc

Thiên nhiên trong lành tại KDL Bửu Long. Ảnh: Thủy Mộc

Ông Nguyễn Danh Thịnh, Quyền Giám đốc Khu du lịch Bửu Long cho biết: Bửu Long không chỉ có giá trị về cảnh quan thiên nhiên, vui chơi giải trí mà còn là một không gian giàu giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của vùng đất phương Nam.

Tại KDL Bửu Long thường xuyên tổ chức các chương trình ca nhạc, nghệ thuật, múa lân sư rồng đặc sắc. Ảnh: Thủy Mộc

Biểu diễn lân sư rồng phục vụ khách du lịch tại KDL Bửu Long. Ảnh: Thủy Mộc

Đặc biệt, xung quanh Bửu Long còn có nhiều di tích, địa chỉ văn hóa tiêu biểu như chùa Bửu Phong, Văn miếu Trấn Biên, các công trình, làng nghề gắn với lịch sử hình thành vùng đất Trấn Biên xưa. Đây là nguồn tài nguyên quý để các doanh nghiệp lữ hành hình thành, khai thác sản phẩm du lịch kết nối di sản, danh thắng, tìm hiểu lịch sử, khám phá kiến trúc cổ và trải nghiệm văn hóa tâm linh.

Một đơn vị tổ chức thi cắm hoa giữa không gian thiên nhiên tại KDL Bửu Long. Ảnh: Thủy Mộc

KDL Bửu Long là một trong những điểm đến giao lưu ẩm thực giữa các đầu bếp chuyên nghiệp và du khách. Ảnh: Thủy Mộc

Không gian thiên nhiên sơn nước hữu tình tại KDL Bửu Long. Ảnh: Thủy Mộc

Ông Nguyễn Danh Thịnh kỳ vọng, Khu du lịch Bửu Long mong muốn không chỉ là điểm đến độc lập mà sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử của thành phố Đồng Nai.