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Chùm ảnh khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 17/10/2026, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội) khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Báo Tin Tức TTXVN
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Các đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: An Đăng/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chum-anh-khai-mac-trong-the-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-post1395009.html