Chùm ảnh khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Các đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: An Đăng/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc