Chùm ảnh khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Hệ thống biển báo, vạch kẻ xác định khoảng cách giữa các xe được đề nghị bổ sung tại 77 vị trí trên 16 tuyến cao tốc. Với người cầm lái, điều đáng quan tâm là cách nhận biết và thực hiện trên đường, cùng phạm vi triển khai xử phạt đã được thông báo.