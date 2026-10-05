Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 4

Trước giờ khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư, các đại biểu đã đặt vòng hoa viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc tại Hà Nội sáng 5/10 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc