[Chùm ảnh] Hơn 3 ngàn người tham dự Lễ phát động ‘Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên’ tại Đồng Nai

Hơn 3 ngàn người trên địa bàn thành phố Đồng Nai tham dự chạy hưởng ứng. Ảnh: Huy Anh

Sáng 10-10, Lễ phát động toàn quốc “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 diễn ra đồng loạt trên các tỉnh, thành phố cả nước. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp tại điểm cầu chính ở thủ đô Hà Nội và kết nối với điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lễ phát động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong nhân dân; khuyến khích mỗi người lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, lứa tuổi, sức khỏe và sở thích để tập luyện thường xuyên. Qua đó, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động.

Các đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu thành phố Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Điểm cầu tại Đồng Nai diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai (phường Tân Triều) thu hút sự tham dự của gần 3 ngàn người gồm cán bộ, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên. Tham dự buổi lễ có Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan.

Tiết mục biểu diễn của đội tuyển Aerobic Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động. Ảnh: Huy Anh

Các khối tham dự lễ phát động. Ảnh: Huy Anh

Trước khi tiếp sóng chương trình điểm cầu chính tại thủ đô Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình văn nghệ với các tiết mục vui tươi, tạo không khí phấn khởi do các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và các vận động viên đội tuyển Aerobic Đồng Nai biểu diễn.

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai phát động, kêu gọi tham gia Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026. Ảnh: Huy Anh

Tại điểm cầu Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, tình nguyện viên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, câu lạc bộ thể thao và nhân dân tham gia Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026.

Bà Nguyễn Thị Liên nhấn mạnh, đến với UpRace 2026, mỗi kilomet hợp lệ của người tham gia sẽ được quy đổi thành nguồn đóng góp thiết thực từ các nhà tài trợ để hỗ trợ sinh kế, học tập và chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Giải chạy trực tuyến UpRace 2026 do Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam phát động và triển khai, tiếp tục là một nhịp cầu nhân ái sẽ diễn ra trong 23 ngày, từ ngày 10-10 đến hết ngày 1-11-2026, hoàn toàn miễn phí và linh hoạt thời gian, địa điểm cho mỗi người.

Bà Lê Nguyệt Minh, đại diện Công ty Herbalife Việt Nam phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Huy Anh

Bà Lê Nguyệt Minh, đại diện Công ty Herbalife Việt Nam cho biết, Herbalife Việt Nam tự hào được đồng hành cùng “Chương trình toàn dân tập luyện thể dục thể thao” tại Đồng Nai. Chương trình là một sáng kiến ý nghĩa của Ủy ban Olympic Việt Nam nhằm lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng. Sự kiện là một hoạt động thiết thực, khơi dậy tinh thần rèn luyện, đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh Đồng Nai năng động, hội nhập và phát triển bền vững.

Các đại biểu, người dân thực hiện khởi động trước khi chạy hưởng ứng. Ảnh: Huy Anh

Hơn 3 ngàn người gồm cán bộ, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên của thành phố Đồng Nai tham gia chạy hưởng ứng tại lễ phát động. Ảnh: Huy Anh

Lực lượng vũ trang tham gia chạy hưởng ứng. Ảnh: Huy Anh

Các em vận động viên, học sinh chạy về đích. Ảnh: Huy Anh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh (áo đỏ) chạy về đích. Ảnh: Huy Anh

Sau lễ phát động, hơn 3 ngàn người gồm cán bộ, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên của thành phố Đồng Nai tham gia chạy hưởng ứng. Sau đó, mọi người tiếp tục tham gia thi đấu môn kéo co.

Các vận động viên tham gia thi đấu môn kéo co sau lễ phát động. Ảnh: CTV

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc trong môn kéo co. Ảnh: CTV