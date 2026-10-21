[Chùm ảnh] Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX - năm 2026: Sôi nổi tranh tài ở 5 nghề thi mới

Việc bổ sung các nghề thi không chỉ góp phần mở rộng quy mô Hội thi, mà còn bám sát yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM).

Từ công tác bảo dưỡng thiết bị, vận hành nhà máy điện khí đến các nhiệm vụ đặc thù như lặn thi công, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mỗi phần thi đều đòi hỏi thí sinh vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng xử lý tình huống và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn.

Thông qua những phần tranh tài, Hội thi tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên môn thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật, thúc đẩy tinh thần học hỏi, rèn luyện tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của PETROVIETNAM trong giai đoạn mới.

Những khoảnh khắc tranh tài ở 5 nghề thi mới:

Khu vực thi nghề Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tĩnh được tổ chức tại xưởng Thiết bị tĩnh PVCollege.

Trong phần thi Bảo dưỡng thiết bị tĩnh, thí sinh sử dụng máy mài cầm tay để gia công, xử lý bề mặt và mép ống kim loại. Công đoạn này đòi hỏi người thợ phải kiểm soát chính xác vị trí, góc độ và lực tác động của máy mài, bảo đảm bề mặt gia công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Đây là một trong những kỹ năng cần thiết trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống tại các công trình dầu khí, đồng thời đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn khi sử dụng thiết bị cơ khí.

Thí sinh đến từ PTSC M&C tập trung kiểm tra, xử lý các chi tiết của cụm van trong phần thi Bảo dưỡng thiết bị tĩnh. Đây là công việc đòi hỏi người thợ phải có khả năng nhận diện các dấu hiệu bất thường như mài mòn, ăn mòn hoặc hư hỏng tại những vị trí tiếp xúc và lắp ghép. Thông qua việc đánh giá tình trạng thực tế của từng bộ phận, người thợ có thể xác định phương án vệ sinh, sửa chữa hoặc thay thế phù hợp, góp phần kéo dài tuổi thọ và nâng cao độ tin cậy của thiết bị.

Các thí sinh thực hiện thao tác lắp ráp, kiểm tra các bộ phận của van an toàn, một thiết bị quan trọng trong hệ thống chịu áp lực tại các công trình dầu khí. Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác trong việc định vị các chi tiết, lắp ghép đúng trình tự và sử dụng dụng cụ phù hợp. Van an toàn có chức năng tự động xả lưu chất khi áp suất vượt ngưỡng cài đặt, giúp bảo vệ hệ thống trước nguy cơ quá áp, hạn chế hư hỏng thiết bị và phòng ngừa sự cố trong quá trình vận hành.

Tại khu vực thi Bảo dưỡng thiết bị tĩnh, các thí sinh làm việc với hệ thống van, bàn thử và thiết bị đo áp suất chuyên dụng. Không chỉ yêu cầu thành thạo thao tác cơ khí, nghề thi còn đòi hỏi khả năng đọc hiểu thông số kỹ thuật, nắm vững nguyên lý hoạt động và vận dụng đúng quy trình kiểm tra thiết bị. Đối với van an toàn, việc thử nghiệm áp suất mở, áp suất đóng lại và kiểm tra độ kín theo tiêu chuẩn áp dụng là những bước quan trọng để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành của thiết bị sau bảo dưỡng.

Khu vực thi nghề Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị động

Thí sinh sử dụng đồng hồ so để kiểm tra độ đồng tâm, đánh giá độ lệch giữa trục động cơ điện và trục bơm ly tâm. Đây là công đoạn quan trọng trong quá trình căn chỉnh đồng trục, đòi hỏi người thợ phải thực hiện chính xác các thao tác đo đạc, ghi nhận thông số và xác định mức độ sai lệch so với yêu cầu kỹ thuật. Nếu hai trục không được căn chỉnh phù hợp, thiết bị có thể phát sinh rung động, tiếng ồn, gia tăng tải trọng lên ổ đỡ và khớp nối, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như hiệu quả vận hành của hệ thống.

Cụm thiết bị thực hành trong phần thi Bảo dưỡng thiết bị động gồm động cơ điện, bơm ly tâm, bộ phận khớp nối trục và hệ thống đồng hồ so phục vụ công tác đo kiểm. Trong đó, động cơ điện tạo chuyển động quay truyền đến bơm thông qua khớp nối, giúp bơm thực hiện chức năng vận chuyển chất lỏng. Việc bố trí và căn chỉnh chính xác các bộ phận trên cùng hệ thống có vai trò quan trọng trong bảo đảm khả năng truyền động ổn định, hạn chế tổn thất cơ học và giảm nguy cơ hư hỏng trong quá trình khai thác, vận hành.

Các thí sinh phối hợp kiểm tra, thực hiện các thao tác kỹ thuật trên cụm bơm và động cơ điện trong phần thi Bảo dưỡng thiết bị động. Phần thi không chỉ đánh giá tay nghề cá nhân mà còn đặt ra yêu cầu về khả năng phối hợp giữa các thành viên, phân chia công việc hợp lý và xử lý nhiệm vụ trong thời gian quy định, những yếu tố quan trọng trong công tác bảo dưỡng thiết bị tại các nhà máy, công trình dầu khí.

Toàn cảnh khu vực thi Điều hành nhà máy điện khí với các vị trí thực hành được bố trí trên hệ thống máy tính, phục vụ việc thực hiện và đánh giá năng lực chuyên môn của thí sinh. Trong bối cảnh các dự án điện khí, đặc biệt là điện khí LNG, ngày càng giữ vai trò quan trọng, việc phát triển đội ngũ nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ vận hành nhà máy điện trở thành yêu cầu thiết thực.

Thí sinh tập trung thực hiện bài thi Điều hành nhà máy điện khí trên hệ thống máy tính. Khác với những nghề thi thiên về thao tác cơ khí, nội dung này đặt ra yêu cầu về kiến thức công nghệ, khả năng đọc hiểu thông số và tư duy phân tích trong quá trình vận hành hệ thống phát điện. Người điều hành cần nắm vững nguyên lý hoạt động của các thiết bị, nhận diện những thay đổi trong trạng thái vận hành và đưa ra phương án xử lý phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả, an toàn và tính liên tục trong hoạt động sản xuất điện.

Các thí sinh theo dõi giao diện hiển thị sơ đồ công nghệ và các thông số vận hành của nhà máy điện khí trên hệ thống máy tính. Thông qua các màn hình giám sát, người vận hành có thể theo dõi trạng thái thiết bị, nhận biết tín hiệu cảnh báo và đánh giá sự thay đổi của các thông số kỹ thuật. Trong thực tế, công tác điều hành nhà máy điện khí đòi hỏi khả năng xử lý thông tin nhanh chóng, phối hợp giữa các hệ thống công nghệ và ứng phó kịp thời với những tình huống bất thường, qua đó duy trì hoạt động phát điện ổn định, an toàn và hiệu quả.

Toàn cảnh khu vực thi Lặn thi công được tổ chức tại tháp lặn chuyên dụng của PVCollege.

Thí sinh trong trang phục lặn chuyên dụng được đội ngũ hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi xuống nước thực hiện bài thi. Công tác chuẩn bị bao gồm kiểm tra tình trạng trang bị bảo hộ, hệ thống cấp khí, phương tiện liên lạc và các dây dẫn phục vụ hoạt động dưới nước. Trong nghề lặn thi công, sự phối hợp chặt chẽ giữa thợ lặn và bộ phận hỗ trợ trên mặt nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng, giúp kiểm soát những rủi ro có thể phát sinh và bảo đảm thợ lặn luôn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thí sinh thực hiện phần thi Lặn thi công với bộ trang bị lặn chuyên dụng, bao gồm mũ lặn, hệ thống cung cấp khí thở và các đường dây phục vụ liên lạc, hỗ trợ từ mặt nước. Khác với hoạt động lặn thông thường, lặn thi công yêu cầu người thợ có khả năng thao tác với thiết bị, dụng cụ kỹ thuật trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, chịu ảnh hưởng của áp suất nước và những yếu tố môi trường phức tạp. Việc kiểm soát độ sâu, duy trì liên lạc với bộ phận hỗ trợ và thực hiện đúng quy trình là những yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình làm việc.

Đại diện Ban Tổ chức, Ban Giám khảo động viên thí sinh ở nghề Lặn thi công. Đây là nghề có tính đặc thù cao, không chỉ đòi hỏi kỹ năng thao tác dưới nước mà còn yêu cầu khả năng giữ bình tĩnh, sức bền và tính kỷ luật trong môi trường làm việc nhiều áp lực. Việc đưa nghề Lặn thi công vào Hội thi năm nay góp phần mở rộng cơ hội giao lưu, đánh giá năng lực và tôn vinh đội ngũ lao động kỹ thuật đang đảm nhận những công việc thầm lặng tại các công trình ngoài khơi.

Hình ảnh từ camera dưới nước được truyền trực tiếp về màn hình giám sát, giúp bộ phận điều hành và giám khảo theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của thí sinh trong phần thi Lặn thi công. Hệ thống giám sát hình ảnh là công cụ hỗ trợ quan trọng, cho phép quan sát các thao tác kỹ thuật, kiểm tra tiến độ và phát hiện kịp thời những tình huống bất thường. Đối với hoạt động lặn chuyên nghiệp, việc duy trì khả năng giám sát và liên lạc liên tục giữa thợ lặn với đội ngũ trên mặt nước góp phần bảo đảm công tác điều hành, phối hợp và xử lý tình huống được thực hiện hiệu quả, an toàn.

Trong phần thi Chữa cháy cá nhân, thí sinh phải hoàn thành liên tiếp các nhiệm vụ trong thời gian quy định, bắt đầu từ vạch xuất phát, nhanh chóng vượt qua các chướng ngại vật có bố trí ngọn lửa, khói, thực hiện thao tác với trang bị bảo hộ và bình khí thở, sau đó tiếp cận bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy giả định. Bài thi đòi hỏi thí sinh phải kết hợp giữa tốc độ di chuyển, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy. Kết quả được đánh giá dựa trên thời gian hoàn thành cùng mức độ chính xác, đúng quy trình của từng thao tác kỹ thuật, qua đó kiểm tra khả năng phản ứng nhanh, tính thuần thục và sự tuân thủ các yêu cầu an toàn trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Ở nội dung thi Chữa cháy đồng đội, các thí sinh phải phối hợp thực hiện liên tiếp nhiều nhiệm vụ, bắt đầu từ vạch xuất phát, vượt qua các chướng ngại vật để tiếp cận hiện trường giả định. Khác với phần thi cá nhân, nội dung thi đồng đội được bổ sung nhiệm vụ cứu hộ, yêu cầu các thành viên nhanh chóng tiếp cận, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm đến vị trí an toàn.

Tiếp đó, các thí sinh tiếp tục triển khai đội hình, kết nối hệ thống máy bơm nước với các đường vòi chữa cháy, kiểm tra các khớp nối và nhanh chóng cơ động đến vị trí xảy ra cháy để thực hiện phun nước dập lửa. Toàn bộ quá trình đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, phân công nhiệm vụ hợp lý và thao tác chính xác giữa các thành viên. Kết quả phần thi được đánh giá dựa trên thời gian hoàn thành, chất lượng thực hiện các thao tác kỹ thuật và khả năng phối hợp của cả đội, qua đó phản ánh năng lực tổ chức, triển khai lực lượng và xử lý tình huống trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thực tế.