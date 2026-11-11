Chùm ảnh: Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026

Hội nghị do Báo Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử tổ chức, cùng sự đồng hành của TikTok Shop. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối hơn 1.000 điểm cầu tại Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, Sở Công Thương, chính quyền xã, phường tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì, cùng sự tham dự của lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương; ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương; đại diện TikTok Shop; lãnh đạo Sở Công Thương các địa phương; đại diện hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhà sáng tạo nội dung và các cơ quan báo chí.

Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện:

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số” tại điểm cầu Hà Nội.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp (điểm cầu Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) chia sẻ những định hướng chính sách và kết quả triển khai thương mại điện tử tại các địa phương.

Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh phát biểu tại hội nghị, với tham luận "Xã là gốc. Toàn cảnh xây dựng, phát triển xã thương mại điện tử ở Việt Nam".

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược TikTok Shop đã chia sẻ về mô hình xã, phường thương mại điện tử.

Ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long đã chia sẻ kinh nghiệm của địa phương trong phát triển thương mại điện tử.

Hội nghị kết nối trực tuyến tới Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, Sở Công Thương, chính quyền xã, phường tại 34 tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Văn Minh - Tổng Biên tập Báo Công Thương điều phối phiên thảo luận Hội nghị.

Bà Trần Bích Ngọc, đại diện Cục Thương mại điện tử, nhấn mạnh việc xác định sản phẩm thế mạnh, xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể khi triển khai mô hình xã thương mại điện tử.

Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, đề xuất phát triển thương mại điện tử theo hướng liên kết hệ sinh thái, phát huy lợi thế của từng địa phương.

Ông Lê Văn Bính – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phượng Dực (Hà Nội) chia sẻ về kinh nghiệm tại địa phương.

Ông Nguyễn Bá Kiện – Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Lư, Lai Châu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương.

Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý Thị trường - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh yêu cầu chuẩn hóa sản phẩm, minh bạch nguồn gốc xuất xứ và xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trên môi trường số.

Nhà sáng tạo nội dung PewPew (Hoàng Văn Khoa) chia sẻ kinh nghiệm trong việc kết nối, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Bà Vũ Thị Bích Hồng, chủ kênh TikTok Shop Cô Ba Hồng, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tiêu thụ nông sản Lai Châu.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong đào tạo, quảng bá sản phẩm và phát triển thương mại điện tử cấp xã.

Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tổng kết Hội nghị.

Các đại biểu chụp ảnh tại sự kiện.