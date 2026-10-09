Chùm ảnh: Hội nghị phổ biến và tổ chức triển khai phát triển công nghệ chiến lược ngành Công Thương
Chiều 9/10, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến và tổ chức triển khai phát triển công nghệ chiến lược ngành Công Thương.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các cục, vụ, viện, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp; các hiệp hội và đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hội nghị đã thông tin về tình hình triển khai kế hoạch phát triển công nghệ chiến lược của Bộ Công Thương; đồng thời, hướng dẫn các quy định để các đơn vị tham gia triển khai nhiệm vụ công nghệ chiến lược từ ngân sách nhà nước.
Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-hoi-nghi-pho-bien-va-to-chuc-trien-khai-phat-trien-cong-nghe-chien-luoc-nganh-cong-thuong-476262.html