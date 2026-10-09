Chùm ảnh: Hội nghị phổ biến và tổ chức triển khai phát triển công nghệ chiến lược ngành Công Thương

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các cục, vụ, viện, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp; các hiệp hội và đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội nghị đã thông tin về tình hình triển khai kế hoạch phát triển công nghệ chiến lược của Bộ Công Thương; đồng thời, hướng dẫn các quy định để các đơn vị tham gia triển khai nhiệm vụ công nghệ chiến lược từ ngân sách nhà nước.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì hội nghị.

Hội nghị phổ biến và tổ chức triển khai phát triển công nghệ chiến lược ngành Công Thương.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Bộ Công Thương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương.

Ông Lê Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

PGS.TS Lê Văn Sỹ, Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Ông Bùi Khắc Hinh, Chuyên viên Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Bà Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI).

TS. Vũ Văn Khoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí.

Ông Phạm Văn Đông, Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.