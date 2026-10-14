[Chùm ảnh] Hoa trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về với đất mẹ
Sáng 14/10, hàng nghìn người dân TP HCM mang theo những nhành hoa trắng đến tiễn đưa 731 liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.
Sau nghi thức truy điệu, đoàn xe di quách đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM để an táng. Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, đông đảo người dân đứng chờ từ sớm, trên tay cầm những nhành hoa trắng, lặng lẽ cúi đầu tiễn đưa.
Những cành hoa trắng giản dị trở thành lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Có người đứng lặng bên đường, có người nâng niu nhành hoa trên tay, dõi theo đoàn xe cho đến khi khuất bóng.
Cuộc tiễn đưa không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm gìn giữ những thành quả mà bao thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chum-anh-hoa-trang-tien-dua-731-liet-si-ve-voi-dat-me-746650.html