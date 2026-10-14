[Chùm ảnh] Hoa trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về với đất mẹ

Sau nghi thức truy điệu, đoàn xe di quách đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM để an táng. Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, đông đảo người dân đứng chờ từ sớm, trên tay cầm những nhành hoa trắng, lặng lẽ cúi đầu tiễn đưa.

Những cành hoa trắng giản dị trở thành lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Có người đứng lặng bên đường, có người nâng niu nhành hoa trên tay, dõi theo đoàn xe cho đến khi khuất bóng.

Cuộc tiễn đưa không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm gìn giữ những thành quả mà bao thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Người dân vẫy hoa trắng tiễn biệt 731 liệt sĩ về với đất mẹ.

Đoàn xe nghi lễ đặc chủng chở 731 hài cốt liệt sĩ di chuyển từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM.

Đông đảo người dân đến tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Các cựu binh thực hiện nghi thức chào tạm biệt những chiến sĩ đã hy sinh.

Có những cựu binh đến từ sớm để kịp tiễn biệt đoàn.

Những cựu binh đứng lặng lẽ bên đường tiễn đưa đoàn.

Những nhành hoa trắng thay lời tri ân gửi đến những người đã nằm lại vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiều nhóm thiện nguyện phát hoa miễn phí cho người dân, học sinh để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về đất mẹ.

Người dân đội nắng chờ tiễn đưa 731 liệt sĩ.