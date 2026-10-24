[Chùm ảnh] Hành trình đưa gốm Biên Hòa vươn xa

Bên cạnh những dòng sản phẩm truyền thống, nhiều doanh nghiệp gốm ở phường Biên Hòa đã đẩy mạnh phát triển nhiều dòng sản phẩm kết hợp giữa những tinh hoa gốm truyền thống với thị hiếu, thẩm mỹ của giới trẻ.

Để có được những sản phẩm gốm chất lượng, khâu đầu tiên là khâu làm đất, tạo hình khá quan trọng. Loại đất được chọn phải đảm bảo về độ dẻo, bền chắc, phù hợp với từng dòng gốm.

Việc tạo hình cho gốm đòi hỏi sự sáng tạo, nắn chỉnh các chi tiết một cách tỉ mỉ.

Vẻ đẹp của gốm Biên Hòa không chỉ nằm ở hình dáng, màu sắc hay họa tiết mà còn ở chiều sâu văn hóa được gửi gắm trong từng sản phẩm. Trong nhịp sống hiện đại, gốm Biên Hòa đang viết tiếp hành trình vươn xa, mở rộng thị trường, nhất là các thị trường quốc tế. Hành trình xuất khẩu không chỉ mở rộng cơ hội phát triển cho gốm Biên Hòa mà còn đưa câu chuyện về một nghề thủ công lâu đời của Đồng Nai đến gần hơn với bạn bè thế giới. Mỗi sản phẩm gốm Biên Hòa không chỉ mang theo vẻ đẹp của đất và lửa mà còn góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa, khẳng định sức sống của nghề gốm truyền thống trong dòng chảy hội nhập.

Tiếp sau công đoạn tạo hình là khâu làm láng bề mặt để giữ cho sản phẩm gốm đảm bảo được độ mịn khi tráng men, chạm khắc tùy vào dòng gốm.

Người thợ tỉ mỉ kiểm tra những chi tiết trên bề mặt gốm để đảm bảo yêu cầu chất lượng của sản phẩm.

Một trong những dòng gốm truyền thống được ưa chuộng của gốm Biên Hòa là gốm chạm khắc, chạm lộng, trang trí nét chìm…

Dòng gốm tráng men cũng mang đến những nét đặc trưng của gốm Biên Hòa.

Người thợ xếp ngay ngắn các sản phẩm gốm thành từng lớp để chuẩn bị công đoạn nung thành phẩm.

Dưới tác động của nhiệt độ cao (hơn 1.000OC), những sản phẩm gốm ra lò được nhân công chuyển vào nơi tập kết trước khi đóng hàng cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Từ những xưởng gốm tại địa phương, sản phẩm gốm Biên Hòa từng bước vươn ra thị trường quốc tế.