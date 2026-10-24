[Chùm ảnh] Hành trình đưa gốm Biên Hòa vươn xa
Trải qua hàng trăm năm với bao thăng trầm lịch sử, gốm Biên Hòa vẫn bền bỉ lưu giữ những giá trị văn hóa và dấu ấn nghệ thuật riêng có của vùng đất Đồng Nai. Từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ, từng nắm đất mộc mạc được nhào nặn, tạo hình, "khoác lên mình" những đường nét tinh xảo cùng sắc men đặc trưng, làm nên những sản phẩm vừa gần gũi với đời sống vừa mang giá trị thẩm mỹ độc đáo.
Vẻ đẹp của gốm Biên Hòa không chỉ nằm ở hình dáng, màu sắc hay họa tiết mà còn ở chiều sâu văn hóa được gửi gắm trong từng sản phẩm. Trong nhịp sống hiện đại, gốm Biên Hòa đang viết tiếp hành trình vươn xa, mở rộng thị trường, nhất là các thị trường quốc tế. Hành trình xuất khẩu không chỉ mở rộng cơ hội phát triển cho gốm Biên Hòa mà còn đưa câu chuyện về một nghề thủ công lâu đời của Đồng Nai đến gần hơn với bạn bè thế giới. Mỗi sản phẩm gốm Biên Hòa không chỉ mang theo vẻ đẹp của đất và lửa mà còn góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa, khẳng định sức sống của nghề gốm truyền thống trong dòng chảy hội nhập.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202610/chum-anhhanh-trinh-dua-gom-bien-hoa-vuon-xa-5927b70/