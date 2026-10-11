[Chùm ảnh] Hà Nội rực rỡ pháo hoa kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Đúng 21h, pháo hoa được khai hỏa tại ba địa điểm gồm khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán. Trong 15 phút trình diễn, những chùm pháo hoa tầm cao, tầm thấp liên tiếp bung nở, tạo nên bức tranh ánh sáng đa sắc giữa bầu trời đêm Hà Nội.

Đặc biệt, tại khu vực hồ Tây, màn trình diễn kết hợp pháo hoa nước và hệ thống hỏa thuật trên mặt hồ, tạo nên những hiệu ứng ánh sáng độc đáo. Sự hòa quyện giữa sắc màu pháo hoa và không gian mặt nước mang đến điểm nhấn ấn tượng cho đêm kỷ niệm.

Màn pháo hoa khép lại trong không khí trang trọng, góp phần tạo nên dấu ấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tái hiện sức sống và vẻ đẹp của Hà Nội trong ngày lễ ý nghĩa.

Khu vực phố Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền chật kín người xem pháo hoa.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm luôn được người dân mong chờ với những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ.

Pháo hoa tầm cao khu vực hồ Gươm.

Đan xen là những chùm pháo hoa tầm thấp.

Những chùm pháo hoa bung tỏa rực rỡ, soi bóng xuống mặt nước.

Trận địa pháo hoa trên hồ Tây với sự kết hợp của 200 quả pháo nổ nước.

Không gian hồ Tây ngập tràn ánh sáng rực rỡ.

Màn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại hồ Tây kéo dài 15 phút.