[Chùm ảnh] Gần 1.000 người và hơn 100 phương tiện chuyên dụng tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại NCSP

Với tình huống giả định mưa giông, sét đánh gây hư hỏng bồn chứa condensate và van dừng khẩn cấp, dẫn đến rò rỉ, tràn condensate và phát sinh cháy, nổ, các lực lượng đã triển khai đồng bộ phương án báo động, sơ tán, cứu người, chữa cháy, cấp cứu và kiểm soát nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

Cuộc diễn tập là dịp kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện, cơ chế chỉ huy và sự phối hợp giữa công an, quân đội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương với lực lượng tại chỗ. Qua đó, góp phần hoàn thiện phương án ứng phó sự cố, nâng cao tính chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn công trình khí và cộng đồng.

Cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố môi trường cấp thành phố năm 2026 được tổ chức tại NCSP ngày 16/10.

Gần 1.000 người cùng hơn 100 phương tiện chuyên dụng tham gia diễn tập, kiểm tra khả năng huy động và phối hợp ứng phó sự cố quy mô lớn.

Kịch bản giả định sự cố tại khu vực bồn chứa condensate, đặt ra yêu cầu xử lý nhanh chóng để ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ và sự cố môi trường.

Lực lượng chữa cháy triển khai đội hình, sử dụng phương tiện chuyên dụng để khống chế đám cháy theo phương án diễn tập.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kết nối với hệ thống phòng cháy chữa cháy của nhà máy để xử lý sự cố.

Lực lượng đưa robot chữa cháy chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Các biện pháp ứng phó được triển khai nhằm hạn chế sự cố lan rộng, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Các phương tiện được huy động tối đa để xử lý đám cháy.

Lực lượng xử lý sự cố tràn dầu tiếp cận ngay sau khi đám cháy được cô lập.

Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn chuẩn bị trở lại hoạt động ổn định sau diễn tập.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh khen thưởng các tổ chức, lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại NCSP.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Công an và PV GAS chúc mừng các lực lượng tham gia diễn tập.

Các lực lượng tham gia diễn tập.