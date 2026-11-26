Chùm ảnh: Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU
Phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU diễn ra trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.
Sáng 26/11, tại Hà Nội, Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU diễn ra trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái cùng
Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič đồng chủ trì đối thoại. Tại phiên đối thoại, các bên thống nhất thiết lập mạng lưới cảnh báo sớm gián đoạn chuỗi cung ứng, thúc đẩy hợp tác thương mại số và cải cách WTO.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-doi-thoai-thuong-mai-va-dau-tu-cptpp-eu-482703.html