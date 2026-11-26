Sáng 26/11, tại Hà Nội, Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU diễn ra trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái cùng

Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič đồng chủ trì đối thoại. Tại phiên đối thoại, các bên thống nhất thiết lập mạng lưới cảnh báo sớm gián đoạn chuỗi cung ứng, thúc đẩy hợp tác thương mại số và cải cách WTO.

Toàn cảnh phiên đối thoại.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc phiên đối thoại.

Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič phát biểu.

Bộ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế và các vấn đề Toàn cầu Canada Maninder Sidhu phát biểu tại hội nghị.

Các đoàn đại biểu tham dự phiên đối thoại.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái trao đổi với các đại biểu trước phiên đối thoại.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại phiên đối thoại.