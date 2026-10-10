Chùm ảnh Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư

Sáng 10/10, các đại biểu, trưởng đoàn đại biểu Tòa án Tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc đã có mặt tại địa điểm tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư tại TP Đà Nẵng. Trong không khí trang trọng, chu đáo, các đại biểu được Ban Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn và làm thủ tục tham dự sự kiện.

Diễn đàn là dịp để lãnh đạo các cơ quan tư pháp trong khu vực gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương tới dự.

Phó Chánh án TANDTC Lê Tiến và Ngài Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án TANDTC nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến đến dự.

Các đại biểu quốc tế đến dự.