Chùm ảnh Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư
Sáng nay (10/10), Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”, do Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra tại Đà Nẵng.
Sáng 10/10, các đại biểu, trưởng đoàn đại biểu Tòa án Tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc đã có mặt tại địa điểm tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư tại TP Đà Nẵng. Trong không khí trang trọng, chu đáo, các đại biểu được Ban Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn và làm thủ tục tham dự sự kiện.
Diễn đàn là dịp để lãnh đạo các cơ quan tư pháp trong khu vực gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số.
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/chum-anh-dien-dan-tu-phap-asean-trung-quoc-lan-thu-tu-542623.html