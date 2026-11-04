Chùm ảnh: Diễn đàn Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - EU năm 2026

Diễn đàn có chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”, được tổ chức nhằm tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tthương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU.

Tham dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam; ông Noel Clehane, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN (EU-ABC), cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam, châu Âu.

Sự kiện còn có sự tham gia của Đoàn doanh nghiệp cấp cao châu Âu, tạo cơ hội tăng cường đối thoại chính sách, kết nối thương mại, đầu tư và thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xanh, chuỗi giá trị bền vững giữa hai bên.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU là sự kiện thường niên do Bộ Công thương chủ trì, đóng vai trò như kênh đối thoại chính sách và kết nối kinh doanh đặc biệt quan trọng giữa hai nền kinh tế.

Sự kiện có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp châu Âu và đại diện các địa phương Việt Nam.

Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của EU tại châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Chủ tịch EU-ABC Noel Clehane khẳng định tính xanh và bền vững là yếu tố quan trọng tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - EU năm 2026.

Ông Nguyễn Công Hân, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - EU năm 2026.

Diễn đàn có sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Bernardo Bautista, Giám đốc quốc gia DHL Việt Nam, phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - EU năm 2026.

Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu tham gia phiên thảo luận về thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh và phát triển chuỗi giá trị mới tại Diễn đàn.