Chùm ảnh: Diễn đàn Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - EU năm 2026
Chiều 4/11, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN chính thức khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU 2026 với chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”.
Diễn đàn có chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”, được tổ chức nhằm tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tthương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU là sự kiện thường niên do Bộ Công thương chủ trì, đóng vai trò như kênh đối thoại chính sách và kết nối kinh doanh đặc biệt quan trọng giữa hai nền kinh tế.
Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - EU năm 2026.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-dien-dan-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-viet-nam-eu-nam-2026-479860.html