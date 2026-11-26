Ngày 26/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026 với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh” được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động Hội nghị Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 (SOM5). Diễn đàn quy tụ đại diện chính phủ, tổ chức kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung trao đổi về những giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội tham gia thị trường giữa CPTPP, ASEAN và EU. Từ tháo gỡ rào cản phi thuế quan, tăng cường kết nối nhà cung ứng đến phát triển thương mại dịch vụ, chuyển đổi xanh và công nghệ, các ý kiến tại diễn đàn hướng tới mục tiêu chuyển những cam kết hợp tác thành cơ hội kinh doanh thực chất.

Phóng viên Báo Công Thương ghi lại một số hình ảnh tại diễn đàn:

Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP – ASEAN – EU 2026.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái phát biểu.

Diễn đàn diễn ra ngày 26/11 tại Hà Nội, là một trong những hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong khuôn khổ SOM5, năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP 2026.

Ông Maroš Šefčovič, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU phát biểu.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Giám đốc Mở rộng thị trường toàn cầu VinFast phát biểu.

Ông Warrick Antony Cleine, Chủ tịch Hội đồng Vận động Doanh nghiệp Anh, kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam phát biểu.

Ông Alif Arif Iskandar A. Wahab, Giám đốc Tập đoàn kiêm Kiến trúc sư trưởng VERITAS Architects phát biểu.

Các đại biểu trao đổi về tháo gỡ rào cản kinh doanh, xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu và xác định những hành động hợp tác cụ thể trong năm 2027.

Ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) – FPT Software.