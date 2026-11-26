Chùm ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026
Diễn ra trong khuôn khổ SOM5, Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026 thúc đẩy đối thoại chính phủ - doanh nghiệp, mở rộng kết nối thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng liên khu vực.
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026 với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh” được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động Hội nghị Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 (SOM5). Diễn đàn quy tụ đại diện chính phủ, tổ chức kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung trao đổi về những giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội tham gia thị trường giữa CPTPP, ASEAN và EU. Từ tháo gỡ rào cản phi thuế quan, tăng cường kết nối nhà cung ứng đến phát triển thương mại dịch vụ, chuyển đổi xanh và công nghệ, các ý kiến tại diễn đàn hướng tới mục tiêu chuyển những cam kết hợp tác thành cơ hội kinh doanh thực chất.
Phóng viên Báo Công Thương ghi lại một số hình ảnh tại diễn đàn:
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-dien-dan-doanh-nghiep-cptpp-asean-eu-2026-482814.html