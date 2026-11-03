Chùm ảnh: Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương thông qua nền tảng số.

Với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của hơn các tổ chức Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, hội nghị góp phần lan tỏa nội dung các nghị quyết, chỉ thị đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn ngành, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động, quyết tâm đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của ngành Công Thương.

Dưới đây là một số hình ảnh các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng:

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị tại điểm cầu trực tiếp trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các đồng chí Lãnh đạo, cấp ủy đảng và các cán bộ, đảng viên một số Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương tham dự tại điểm cầu Bộ Công Thương.

Đảng bộ Báo Công Thương học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Đảng bộ Viện Công nghiệp thực phẩm tham dự hội nghị.

Đảng bộ Viện Nghiên cứu cơ khí tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đảng viên Đảng bộ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tham dự hội nghị tại các điểm cầu.

Chi bộ Cục Phòng vệ thương mại tham dự, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tham dự hội nghị.

Các đồng chí đảng viên tại Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đảng viên Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tham gia hội nghị trực tuyến.

Các đồng chí đảng viên Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đảng uỷ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam tham dự hội nghị.

Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án ngành năng lượng tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Chi bộ Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylo tham dự hội nghị.

Chi bộ Tạp chí Công Thương tham dự hội nghị.

Đảng viên Chi bộ Cục Hóa chất học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chi bộ Cục Thương mại điện tử tham dự Hội nghị.

Đảng bộ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (NSMO) tham gia hội nghị.

Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.