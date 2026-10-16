Chùm ảnh: Đảng bộ Bộ Công Thương học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư khóa XIV
Đảng bộ Bộ Công Thương tham gia Hội nghị toàn quốc kết nối trực tuyến, nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư khóa XIV.
Sáng 16/10, tại TP. Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị kết nối từ điểm cầu ở Trung ương với 40.074 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với tổng số 2.725.229 đại biểu tham dự; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số, phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.
Tại điểm cầu Bộ Công Thương, Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì hội nghị. Cùng tham dự còn có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bộ; lãnh đạo, cấp Ủy đảng, toàn thể đảng viên các tổ chức Đảng của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương…
Hội nghị cũng được tổ chức tại các điểm cầu tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.
Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: (i) Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; (ii) Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; (iii) Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (iv) Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; (v) Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; (vi) Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
Dưới đây là một số hình ảnh các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư khóa XIV:
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-dang-bo-bo-cong-thuong-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-tu-khoa-xiv-477110.html