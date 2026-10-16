Chùm ảnh: Đảng bộ Bộ Công Thương học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư khóa XIV

Sáng 16/10, tại TP. Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Hội nghị kết nối từ điểm cầu ở Trung ương với 40.074 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với tổng số 2.725.229 đại biểu tham dự; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số, phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.

Tại điểm cầu Bộ Công Thương, Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì hội nghị. Cùng tham dự còn có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bộ; lãnh đạo, cấp Ủy đảng, toàn thể đảng viên các tổ chức Đảng của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương…

Tại điểm cầu Bộ Công Thương, Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì hội nghị.

Hội nghị cũng được tổ chức tại các điểm cầu tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Công Thương.

Đảng viên các tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương tham gia hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: (i) Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; (ii) Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; (iii) Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (iv) Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; (v) Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; (vi) Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Dưới đây là một số hình ảnh các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư khóa XIV:

Các đồng chí đảng viên một số đơn vị, tổ chức tham dự học tập nghị quyết tại điểm cầu Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Báo Công Thương học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Tổng Công ty Giấy Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Viện Nghiên cứu Cơ khí học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Viện Nghiên cứu Cơ khí