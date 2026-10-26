Chùm ảnh chung cư Victoria Premium ở Đồng Tháp bị thấm dột

Tình trạng thấm dột nước diễn ra trong thời gian dài và đã thông tin đến đơn vị chức năng nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để, gây ảnh hưởng đến hệ thống báo cháy, nguy cơ mất an toàn về điện.

Chung cư Victoria Premium (tọa lạc trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) với 203 căn hộ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vì không thể chịu cảnh bị dột mưa trong thời gian dài, chủ căn hộ đã bỏ tiền ra để lợp tôn một phần sân thượng nhằm chống thấm dột khi có mưa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vì không thể chịu cảnh bị dột mưa trong thời gian dài, chủ căn hộ đã bỏ tiền ra để lợp tôn một phần sân thượng nhằm chống thấm dột khi có mưa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Gạch lót sàn sân thượng chung cư Victoria Premium bị bong tróc tại một số vị trí. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Một số vị trí thấm nước ngay phích cắm điện, người dân lo lắng về nguy cơ mất an toàn điện. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vách tường bên trong căn hộ của Chung cư Victoria Premium bị thấm nước trong thời gian dài. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nước thấm dột tại căn hộ của Chung cư Victoria Premium (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN phát

Vì bị thấm dột nước trong thời gian dài nên trần nhà bị thủng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN