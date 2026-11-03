Xã hộiThời sự

Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân, đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

Báo Công Thương
3515 liên quanGốc

Sáng nay, 3/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 5/11/2026. Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội của hai nước tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone giới thiệu đoàn đại biểu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone giới thiệu đoàn đại biểu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan triển lãm ảnh.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan triển lãm ảnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone phát biểu.

Lê An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-va-phu-nhan-chu-tri-le-don-chu-tich-quoc-hoi-lao-va-phu-nhan-479626.html