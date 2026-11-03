Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân, đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.
Sáng nay, 3/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 5/11/2026. Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội của hai nước tiến hành hội đàm.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-va-phu-nhan-chu-tri-le-don-chu-tich-quoc-hoi-lao-va-phu-nhan-479626.html