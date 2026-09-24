[Chùm ảnh] Cán bộ, chiến sĩ ngâm nước di tản trang trại heo tránh nguy cơ ngập

Trang trại heo của gia đình ông Đoàn Văn Trung bị nước bao vây, cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao tại ấp Sông Mây, xã Bình Minh. Ảnh: Uyên Thư

Ngày 24-9, nước từ thượng nguồn sông Thao tiếp tục đổ về khu vực ấp Sông Mây, xã Bình Minh khiến hàng trăm hộ dân ngập nặng. Nhiều khu vực hồ nuôi cá, trang trại heo của người dân đứng trước nguy cơ thiệt hại.

Nhận thông tin tại trang trại còn hơn 100 con heo chưa được di tản, trong khi nước tiếp tục dâng lên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Minh phối hợp Công an xã có mặt kịp thời để lên phương án di tản. Ảnh: Uyên Thư

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND xã Bình Minh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã có mặt nhằm hỗ trợ di tản tài sản, vật nuôi của người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng dùng ghe nhỏ để di tản đàn heo từ trang trại ra đường lớn. Ảnh: Uyên Thư

Tại trang trại của hộ ông Đoàn Văn Trung, có hơn 100 con heo trước nguy cơ bị ngập nặng buộc phải di dời đến khu vực cao hơn. Lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện thuyền nhỏ, thuyền lớn... cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận khu vực, di tản đàn heo ra ngoài an toàn.

Chiều 24-9 khi trời mưa lớn, việc di tản thêm gấp rút, tránh nước càng dâng cao, việc di dời vật nuôi, tài sản thêm khó khăn. Ảnh: Uyên Thư

Đàn heo được đưa lên xe để chở đến khu vực cao ráo. Ảnh: Uyên Thư

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Minh, ngoài giúp đỡ người dân di tản đàn heo, trước đó khi nước tràn về, xã đã phối hợp nhiều đơn vị hỗ trợ chuyển đồ đạc, tài sản, di dời người dân ở những khu vực thấp trũng đến nơi an toàn. Đến chiều tối 24-9, nhiều khu vực trên địa bàn ấp Sông Mây vẫn còn ngập cục bộ.

Các cán bộ, chiến sĩ xã Bình Minh ngâm mình trong nước để hỗ trợ di tản đàn heo của người dân ra ngoài an toàn. Ảnh: Uyên Thư