[Chùm ảnh] Cán bộ, chiến sĩ ngâm nước di tản trang trại heo tránh nguy cơ ngập
Do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài, nước dâng cao, UBND xã Bình Minh đã huy động cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng Công an xã kịp thời hỗ trợ người dân di tản trang trại heo hơn 100 con tránh nguy cơ ngập nặng.
Ngày 24-9, nước từ thượng nguồn sông Thao tiếp tục đổ về khu vực ấp Sông Mây, xã Bình Minh khiến hàng trăm hộ dân ngập nặng. Nhiều khu vực hồ nuôi cá, trang trại heo của người dân đứng trước nguy cơ thiệt hại.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND xã Bình Minh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã có mặt nhằm hỗ trợ di tản tài sản, vật nuôi của người dân đến nơi an toàn.
Tại trang trại của hộ ông Đoàn Văn Trung, có hơn 100 con heo trước nguy cơ bị ngập nặng buộc phải di dời đến khu vực cao hơn. Lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện thuyền nhỏ, thuyền lớn... cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận khu vực, di tản đàn heo ra ngoài an toàn.
Theo lãnh đạo UBND xã Bình Minh, ngoài giúp đỡ người dân di tản đàn heo, trước đó khi nước tràn về, xã đã phối hợp nhiều đơn vị hỗ trợ chuyển đồ đạc, tài sản, di dời người dân ở những khu vực thấp trũng đến nơi an toàn. Đến chiều tối 24-9, nhiều khu vực trên địa bàn ấp Sông Mây vẫn còn ngập cục bộ.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202609/chum-anh-can-bo-chien-si-ngam-nuoc-di-tan-trang-trai-heo-tranh-nguy-co-ngap-d263e6d/