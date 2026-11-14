[CHÙM ẢNH] Bước chạy nhỏ - niềm vui lớn tại Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM

Ở nội dung Kids Run, các vận động viên nhí hào hứng bước vào đường chạy, tự mình chinh phục thử thách phù hợp với lứa tuổi. Có em nhanh nhẹn bứt tốc về đích, có em vừa chạy vừa nở nụ cười, nhưng tất cả đều chung niềm vui khi được hòa mình vào không khí của một giải chạy lớn. Những tràng cổ vũ từ gia đình và khán giả tiếp thêm động lực để các em hoàn thành phần thi.

Với Family Run, đường chạy 2km trở thành hành trình chung của cha mẹ và con trẻ. Các gia đình cùng xuất phát, nắm tay nhau trên đường chạy, động viên nhau ở những đoạn đường khó và cùng cán đích. Không đặt nặng thành tích, điều quan trọng nhất là khoảng thời gian các thành viên được vận động bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui và lưu lại những kỷ niệm đẹp.

Việc tổ chức song song Kids Run và Family Run đã góp phần tạo nên không gian thể thao nhiều thế hệ tại Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM. Từ những bước chạy đầu đời của trẻ nhỏ đến sự đồng hành của cha mẹ, ngày hội không chỉ khuyến khích rèn luyện thể chất mà còn lan tỏa thói quen vận động, tinh thần gắn kết gia đình và tình yêu thể thao từ những điều giản dị.

Một số hình ảnh tại nội dung Kids Run và Family Run:

Các vận động viên tham gia Family Run bức tốc ngay từ những bước chân đầu.

Cha mẹ đồng hành với con trong phần thi Kids Run.

Các vận động viên vui vẻ trên đường chạy cùng nhau

Cosplay cùng con trên đường chạy thêm sắc màu.

Cả gia đình 3 thế hệ cùng tham gia hạng mục Family Run.

Vận động viên nhỏ tuổi trên đường đua.

Các gia đình cùng xuất phát, nắm tay nhau trên đường chạy, động viên nhau ở những đoạn đường khó và cùng cán đích.

Gia đình anh Lê Cảnh - PVCFC về nhất hạng mục Family Run.

Giây phút nỗ lực ở vạch đích của hai cha con.

Các vận động viên nam đạt giải phần thi Kids Run.

Các vận động viên nữ đạt giải tại phần thi Kids Run.

Các vận động viên nhận phần thưởng hạng mục Family Run.