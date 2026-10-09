Chùm ảnh: Bộ Công Thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
Sáng 9/10, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sáng ngày 09/10 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan về các nội dung của Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cùng dự hội thảo có lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu - đơn vị chủ trì xây dựng Chiến lược; các đơn vị thuộc bộ; các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp…
Đại diện Cục Xuất nhập khẩu giới thiệu những nội dung chủ yếu của Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-bo-cong-thuong-to-chuc-hoi-thao-lay-y-kien-ve-chien-luoc-xuat-nhap-khau-hang-hoa-den-nam-2030-476259.html