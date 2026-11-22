[Chùm ảnh] 1.000 người đồng diễn xếp hình chào mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026
(ĐN) - Sáng 22-11, tại công viên Dương Tử Giang, phường Tam Hiệp, gần 1.000 hội viên các câu lạc bộ dân vũ, thể dục nghệ thuật thuộc Liên đoàn Thể dục thành phố Đồng Nai đã tham gia chương trình đồng diễn và xếp hình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.
Bên cạnh hoạt động biểu diễn, chương trình còn là dịp để những người yêu thích dân vũ và tập luyện thể dục thể thao gặp gỡ, giao lưu và cùng thể hiện tình yêu với phong trào rèn luyện sức khỏe cộng đồng.
Chương trình đồng diễn và xếp hình nghệ thuật là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Màn xếp hình đầy ấn tượng trong những bộ áo dài cờ đỏ sao vàng rực rỡ đã tạo nên không khí sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động và niềm tự hào của người dân Đồng Nai.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chum-anh-1000-nguoi-dong-dien-xep-hinh-chao-mung-tuan-van-hoa-dai-doan-ket-thanh-pho-dong-nai-nam-2026-169167.html