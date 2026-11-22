Dòng chữ "Tự hào Đồng Nai" do gần 1.000 người đồng diễn, xếp hình. Ảnh: BTC

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, chương trình còn là dịp để những người yêu thích dân vũ và tập luyện thể dục thể thao gặp gỡ, giao lưu và cùng thể hiện tình yêu với phong trào rèn luyện sức khỏe cộng đồng.

Ban giám khảo theo dõi, đánh giá phần thi xếp hình “Ai nhanh nhất, đẹp nhất” của các đội. Ảnh: Huy Anh

Chương trình đồng diễn và xếp hình nghệ thuật là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Màn xếp hình đầy ấn tượng trong những bộ áo dài cờ đỏ sao vàng rực rỡ đã tạo nên không khí sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động và niềm tự hào của người dân Đồng Nai.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Hàng trăm hội viên cùng hòa nhịp trong những động tác dân vũ khỏe khoắn, tươi vui. Ảnh: Minh Hạnh

Sắc cờ đỏ sao vàng nổi bật, tạo nên không khí rộn ràng hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Huy Anh - Minh Hạnh

Các em nhỏ tham gia biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Minh Hạnh

Sau màn đồng diễn, các hội viên cùng giao lưu, chụp hình. Ảnh: Huy Anh - Minh Hạnh

Người dân ghi lại khoảnh khắc ấn tượng tại chương trình. Ảnh: Minh Hạnh

Từ trên cao, màn đồng diễn xếp hình nghệ thuật hiện lên rực rỡ sắc đỏ, tạo nên khung cảnh ấn tượng tại công viên Dương Tử Giang. Ảnh: BTC