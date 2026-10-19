Chùm 4 ca não mô cầu tại TP.HCM được kiểm soát

Ngày 19/10, PGS TS BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cùng đoàn công tác làm việc tại Trường THCS Hai Bà Trưng để rà soát công tác phòng, chống dịch và đánh giá nguy cơ lây lan trong trường học.

Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), UBND xã và Trạm Y tế xã Hiệp Phước.

Theo báo cáo, trong 4 trường hợp mắc não mô cầu nhóm B, có 1 trường hợp tử vong ngày 14/10, 3 trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe ổn định. Các bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh đủ liệu trình trước khi xuất viện.

Buổi làm việc về các giải pháp phòng, chống chùm ca bệnh não mô cầu tại trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước).

Trường hợp thứ tư được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân đầu tiên, khởi phát sốt ngày 15/10 và nhập viện ngay trong chiều cùng ngày. Kết quả xét nghiệm PCR vào chiều tối 16/10 xác định mắc não mô cầu nhóm B, đồng thời đồng nhiễm cúm B.

Qua điều tra dịch tễ, cả 3 trẻ có tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng, đưa đến bệnh viện theo dõi và điều trị kịp thời.

Ngay khi phát hiện chùm ca bệnh, ngành y tế đã triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý, gồm vệ sinh, khử khuẩn môi trường, cấp kháng sinh dự phòng và lập danh sách theo dõi người tiếp xúc gần.

Đến sáng 19/10, toàn bộ 177 người tiếp xúc gần, gồm 163 học sinh và 14 người thân hoặc người sống cùng nơi cư trú, đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hàng ngày.

Phạm vi cấp kháng sinh dự phòng cũng được mở rộng đến học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người.

Đáng chú ý, từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, ngành y tế chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới. Qua kiểm tra, đánh giá tình hình và các biện pháp ứng phó, các chuyên gia thống nhất nhận định chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt.

PGS TS BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc.

ThS BS Lương Chấn Quang - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TP.HCM đánh giá công tác xử lý của HCDC được triển khai bài bản, tích cực. Các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tạo cơ sở để duy trì hoạt động dạy và học bình thường tại trường.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, PGS TS BS Tăng Chí Thượng cho biết, ngành y tế đã đánh giá tình hình dựa trên dữ liệu dịch tễ, diễn biến các ca bệnh và kết quả triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm.

Trước tâm lý lo ngại dịch bệnh khiến một số phụ huynh cho con nghỉ học, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thống nhất không chuyển sang hình thức học trực tuyến. Học sinh tiếp tục học trực tiếp, phụ huynh có thể yên tâm đưa con đến trường.

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý hiện là thời điểm gia tăng các bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt là cúm. Nhà trường và gia đình cần tiếp tục theo dõi sức khỏe học sinh, chủ động phát hiện dấu hiệu bất thường. Người có biểu hiện sốt hoặc triệu chứng hô hấp cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn điều trị phù hợp.

Trạm Y tế xã Hiệp Phước sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe 177 người tiếp xúc gần đến hết ngày 25/10. Những người đã uống kháng sinh dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật tình hình dịch bệnh hằng ngày, phối hợp chặt chẽ trong giám sát, kịp thời xử lý các dấu hiệu bất thường và cung cấp thông tin thống nhất, bảo đảm công tác phòng, chống dịch được duy trì hiệu quả.