Nguyễn Tuấn Anh khép lại hành trình ngược dòng cảm xúc để bước lên bục cao nhất nội dung đơn nam Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast. Trên sân Vinpearl Golf Léman (Củ Chi, TP.HCM), golfer sinh năm 2009 đại diện đoàn Hà Nội đánh dấu sự trở lại và bứt phá ngoạn mục sau khi khởi đầu khá chậm ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Từ vị thế người bám đuổi kém ngôi đầu 6 gậy sau ngày mở màn, Tuấn Anh tạo ra cú bứt tốc ở chặng quyết định để cán đích với tổng điểm -10 (206 gậy). Chiến thắng áp đảo với cách biệt 5 gậy trước người về nhì mang về tấm Huy chương Vàng danh giá tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời đưa tài năng 17 tuổi đi vào lịch sử giải đấu với việc thiết lập kỷ lục mới, có lần thứ 2 vô địch liên tiếp.

Tuấn Anh quá bản lĩnh ở ngày thi đấu thứ 3 của giải. Ảnh: Dương Triều.

Ngày thi đấu tuyệt vời của Nguyễn Tuấn Anh

Hành trình bảo vệ ngôi vương của Nguyễn Tuấn Anh tại Củ Chi là kịch bản khởi đầu chậm rãi và tăng tốc đúng lúc. Ở ngày khai màn 24/11, anh kết thúc 18 hố với điểm chuẩn par (72 gậy), đứng đồng hạng 6 và nhìn Nông Quốc Khánh bứt lên dẫn đầu với điểm -6.

Bước sang ngày thi đấu thứ 2, nhà đương kim vô địch bắt đầu tìm lại phong độ, đạt độ ổn định lớn hơn trên những cú đánh. Thành tích 69 gậy (-3) giúp anh rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 gậy so với đỉnh bảng, đồng thời tạo ra bước đệm tâm lý quan trọng trước ngày thi đấu định đoạt cùng Nông Quốc Khánh và Nguyễn Nhất Long.

Đến ngày thi đấu thứ 3, Tuấn Anh mới thực sự phô diễn kỹ năng và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Bước vào 18 hố quyết định từ vị trí thứ 3, golfer người Hà Nội không hề tỏ ra nôn nóng hay chịu sức ép từ nhóm dẫn đầu. Anh nhập cuộc đầy chủ động bằng điểm par an toàn ở hố 1 trước khi kích hoạt chuỗi ghi điểm bùng nổ. Ngay từ hố 2 đến hố 4, Tuấn Anh liên tiếp ghi birdie, trong đó có cú đánh chuẩn xác đưa bóng vào lỗ chỉ sau 2 gậy ở hố 4 par 3, dài 180 yard.

Cơn mưa điểm số của tay golf 17 tuổi chưa dừng lại ở đó. Sau hai hố 5 và 6 giữ par chắc chắn để ổn định nhịp độ, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục thăng hoa với hai birdie liên tiếp ở hố 7 (par 4) và hố 8 (par 3). Anh khép lại 9 hố, nửa chặng đầu tiên với chỉ 31 gậy (-5), một con số bắt đầu tạo nên sự áp đảo trong cuộc đua. Từ đây, Tuấn Anh bứt qua Quốc Khánh, Nhất Long, cho thấy bản lĩnh của golfer càng chơi càng hay khi tiến vào giai đoạn nước rút.

Sang 9 hố tiếp theo, Tuấn Anh duy trì sự ổn định kinh ngạc. Ngay ở hố 10 par 4, dài 437 yard, Tuấn Anh ghi thêm birdie thứ sáu trong ngày để tiếp tục nới rộng khoảng cách. Đến hố 13, anh bồi thêm một điểm birdie để chạm mốc -7 trong ngày thứ ba. Trong 5 hố cuối cùng từ 14 đến 18, khi chức vô địch đã nằm chắc trong tầm tay, golfer sinh năm 2009 chọn lối chơi kiểm soát chặt chẽ, liên tiếp ghi 5 điểm par liên tục để bảo toàn thành quả.

Vòng đấu 65 gậy (-7) hoàn hảo không mắc bất kỳ sai lầm nào (bogey-free) với 7 birdie và 11 par là lời khẳng định rõ ràng nhất cho năng lực của Nguyễn Tuấn Anh. Càng về cuối, Nhất Long và Quốc Khánh đánh mất sự ổn định. Tuấn Anh thì vẫn giữ sắc mặt "lạnh tanh" và quá ổn định trên từng cú đánh, do đó xứng đáng chinh phục cùng lúc 2 thành tích: vô địch Quốc gia và giành HCV danh giá ở Đại hội Thể thao.

Tuấn Anh bảo vệ ngôi vương, lập kỷ lục mới với thành tích -10.

Nông Quốc Khánh dẫn đầu sau 2 ngày và tụt sâu

Nông Quốc Khánh (Công an nhân dân), người gây chú ý ở ngày mở màn với vòng đấu 66 gậy (-6) và giữ vững ngôi đầu sau 36 hố, đánh mất phong độ đúng vào thời khắc quyết định. Kết thúc vòng 3 với 81 gậy (+9), Nông Quốc Khánh từ vị thế dẫn đầu rơi tự do xuống hạng 8 chung cuộc với tổng điểm +3 (219 gậy), khép lại giải đấu trong sự tiếc nuối.

Trong khi đó, người đồng đội của Tuấn Anh ở đoàn Hà Nội, cũng là đối thủ bám sát nhất sau vòng 2 là Nguyễn Nhất Long lại rơi vào trạng thái bất lực trước tốc độ bứt phá của đàn em. Xuất phát ngày cuối với điểm -5 và chỉ kém ngôi đầu đúng 1 gậy, Nhất Long nắm cơ hội lớn để lên ngôi.

Thế nhưng, anh lại trải qua ngày thi đấu bế tắc khi chỉ ghi được 2 birdie ở hố 4 và hố 18, nhưng lại mắc tới 3 bogey tai hại ở các hố 6, 10 và 13. Thành tích 73 gậy (+1) ở ngày ba đẩy Nhất Long xuống vị trí thứ 3 chung cuộc với tổng điểm -4 (212 gậy), ngậm ngùi nhìn ngôi vương tuột khỏi tay thêm một lần nữa.

Quốc Khánh dẫn đầu sau 2 ngày và hụt hơi vì nhiều cú đánh sai lầm ở chặng quyết định.

Sự chuệch choạng của Quốc Khánh và Nhất Long mở ra cơ hội cho Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa) vươn lên giành ngôi Á quân. Golfer sinh năm 2007 thi đấu nỗ lực ở ngày 3 với thành tích 69 gậy (-3), ghi 5 birdie và chỉ mắc 2 bogey để kết thúc giải với tổng điểm -5 (211 gậy). Dù vậy, nỗ lực của Đức Sơn không đủ để chạm tới cái bóng quá lớn mà Nguyễn Tuấn Anh tạo ra phía trên bảng xếp hạng.

Trở lại chiến thắng của Tuấn Anh, với tổng thành tích 206 gậy (-10) sau 3 vòng đấu (72-69-65), golfer sinh năm 2009 thiết lập cột mốc kỷ lục mới ở nội dung đơn nam (kỷ lục cũ -6). So với lần lên ngôi vô địch ở Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 - Cúp VinFast, Tuấn Anh tại Vinpearl Golf Léman thi đấu ngày càng tiến bộ và bản lĩnh.

Ở tuổi 17, việc có mùa giải thứ hai liên tiếp bước lên ngôi vị cao nhất tại Giải Vô địch Golf Quốc gia giúp Nguyễn Tuấn Anh khẳng định vị thế dẫn đầu trong thế hệ golfer trẻ Việt Nam. Chiến thắng này cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của một ngôi sao đang ở độ chín về bản lĩnh thi đấu của làng golf Việt, đồng thời tô điểm cho bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Từ ngày thi đấu mở màn lặng lẽ đến cú nước rút ngoạn mục, Nguyễn Tuấn Anh đã viết nên một trong những hành trình ngược dòng đáng nhớ của giải đấu danh giá nhất làng golf Việt.