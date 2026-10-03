Chức vô địch quốc gia lịch sử năm 1984

Giải bóng đá toàn quốc 1984 là mùa thứ tư sân chơi bóng đá hạng cao nhất Việt Nam được tổ chức sau ngày đất nước thống nhất.

Giải diễn ra từ ngày 19-2 đến 1-5-1984 với 18 đội bóng tham dự, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: 18 đội chia làm 3 bảng 6 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt chọn 4 đội dẫn đầu mỗi bảng vào giai đoạn 2 và 3 đội xếp cuối 3 bảng vào vòng tranh suất trụ hạng. Giai đoạn 2: 12 đội vượt qua giai đoạn 1 tiếp tục được chia làm 2 bảng 6 đội, thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. 2 đội thắng ở bán kết vào chung kết tranh vô địch, 2 đội thua bán kết đá tranh hạng Ba.

Thế hệ vàng và mùa giải lịch sử

Mùa giải năm đó, Công an Hà Nội sở hữu dàn cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” thứ 3 trong lịch sử đội bóng với những cái tên đình đám làng bóng Việt thời bấy giờ.

Đó là tiền đạo tài hoa Đinh Xuân Hảo - người nổi bật với kỹ thuật khéo léo, duyên ghi bàn và đặc biệt là tốc độ đáng kinh ngạc, từng được “trưng dụng” vào Đội điền kinh Công an Hà Nội thi chạy 100m tại hội thao của ngành; là tiền vệ trung tâm xuất sắc Nguyễn Văn Nhã, người đóng vai trò kiến thiết lối chơi; hay “lá chắn thép” nơi hàng phòng ngự Đoàn Văn Thọ.

Trung vệ Quản Trọng Hùng (Thể Công) trong pha tranh bóng với tiền đạo Đinh Xuân Hảo (Công an Hà Nội, bên phải) trong một trận derby trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó là những tên tuổi nổi tiếng làng bóng thời bấy giờ như Quản Quốc Hương, Nhữ Thế Dũng, Phạm Văn Đức, Đặng Văn Thông, Lý Đình Quý, Nguyễn Văn Hòa, Lê Khắc Hùng, Trần Văn Thành…

Theo lời cựu danh thủ Đặng Văn Thông, mùa giải năm 1984, đội bóng Công an Hà Nội khi ấy đang là một thế lực của bóng đá Việt Nam thể hiện phong độ rất tốt, không ngại bất kỳ đối thủ nào. Dù có trận thắng, trận thua nhưng nhìn tổng thể đội luôn nắm thế chủ động trong toàn mùa giải.

Năm đó, Đội bóng đá Công an Hà Nội xếp Nhì bảng A giai đoạn 1 và Nhì bảng B giai đoạn 2, rồi thắng Tổng cục Đường sắt 1-0 ở bán kết tổ chức tại Đà Nẵng, giành quyền vào chung kết tái đấu Thể Công trên sân Hàng Đẫy.

Có một chi tiết thú vị, thủ môn bắt cho Công an Hà Nội tại chung kết năm đó là Trần Văn Thành, còn trấn giữ khung thành Thể Công là Trần Văn Khánh. Hai người là anh em ruột.

“Gia đình tôi có 4 anh em đều từng là cầu thủ đội tuyển quốc gia. Sau này, các cháu trong gia đình cũng có người lên đội tuyển quốc gia, đều thi đấu ở vị trí thủ môn. Trận chung kết 1984 rất đặc biệt với gia đình chúng tôi, khi hai anh em ruột đứng ở hai khung thành của hai đội bóng lớn, kỳ phùng địch thủ của Thủ đô. Nhưng khi bước vào trận đấu thì tình cảm anh em phải gác lại. Ra sân có thể chào nhau, bắt tay tươi cười vui vẻ, còn khi vào trận mỗi người làm nhiệm vụ của mình, vì màu cờ sắc áo, bảo vệ khung thành của đội mình. Lúc ấy không còn chuyện cá nhân hay phải đắn đo gì nữa” - cựu thủ môn Trần Văn Thành kể lại.

Chiếc cúp và chức vô địch quốc gia lịch sử năm 1984 của đội bóng đá Công an Hà Nội

Đăng quang và phần thưởng cho nhà vô địch

Là huấn luyện viên Đội bóng đá Công an Hà Nội tại giải đấu năm đó, ông Trần Đinh Đức nhớ lại: “Thời đó, Công an Hà Nội và Thể Công luôn tạo nên những cuộc đối đầu nảy lửa, đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam. Tại vòng bảng, chúng tôi thắng Thể Công 3-1 tại Hàng Đẫy, sau đó vào Đà Nẵng thắng bán kết 1-0 trước đội Tổng cục Đường sắt, rồi trở ra Hàng Đẫy thắng Thể Công 2-1 tại trận chung kết, giành chức vô địch chung cuộc”.

Theo lời kể của cố danh thủ Nguyễn Văn Nhã (1952 - 2024, người góp 1 bàn trong chiến thắng 2-1 tại chung kết năm đó), Công an Hà Nội khi ấy đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ với nhiều gương mặt trẻ, trong khi Thể Công được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu lực lượng và một loạt danh thủ đang vào độ chín.

Ngay sau trận thắng đội Tổng cục Đường sắt tại Đà Nẵng, đồng chí Phạm Tâm Long - khi đó là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quyết định đưa đội xuống Hải Dương tập huấn chuẩn bị cho trận chung kết với Thể Công tại sân Hàng Đẫy.

Tại đây, đội sinh hoạt tập trung theo kiểu “nuôi gà chọi”. Cầu thủ được ăn uống đảm bảo, chuyên tâm rèn thể lực, kỹ chiến thuật. Hết 10 ngày tập huấn, như chiếc lò xo bị nén lại, tất cả cầu thủ bước vào chung kết với thể trạng tốt nhất, tinh thần quyết tâm cao độ.

Còn cựu danh thủ Đặng Văn Thông nhìn nhận, 1984 là mùa giải đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông trong màu áo Công an Hà Nội.

“Năm ấy, chúng tôi trải qua một giải đấu tương đối dài. Đội bước vào trận chung kết gặp Thể Công với quyết tâm rất cao. Sân Hàng Đẫy ken đặc khán giả hò reo cổ vũ hai đội. Chúng tôi mở tỷ số 1-0, sau đó Thể Công gỡ hòa 1-1. Cuối cùng, Công an Hà Nội thắng 2-1 bằng bàn thắng của anh Lê Văn Đặng. Cũng trong năm ấy, anh Đặng giành danh hiệu Vua phá lưới của giải” - cựu danh thủ Đặng Văn Thông thuật lại.

Cựu tiền đạo Đinh Xuân Hảo - người ghi cú đúp trong chiến thắng Thể Công 3-1 tại vòng bảng và chơi trọn trận chung kết, vẫn vẹn nguyên cảm xúc ngày ông cùng Công an Hà Nội nâng cao chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

“Khoảnh khắc vô địch rất sung sướng và hạnh phúc. Toàn đội đã xa gia đình ăn ở tập trung hơn 2 tháng, trải qua nhiều trận đấu khó khăn để có chức vô địch toàn quốc. Sau trận, Ban Giám đốc Công an Hà Nội xuống sân chúc mừng. Khán giả, người thân, bạn bè xúm lại chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm. Chủ tịch Ủy ban Hành chính (nay là Ủy ban nhân dân) thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng thay mặt thành phố tặng thưởng cho đội một chiếc xe ô tô 30 chỗ ngồi thay thế chiếc xe cũ kỹ để di chuyển tập luyên, thi đấu. Riêng mỗi cầu thủ được thưởng một chiếc xe đạp” - ông Đinh Xuân Hảo nhớ lại.

Đội bóng đá Công an Hà Nội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba - trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận danh hiệu cao quý này

Sau chức vô địch 1984, Bộ trưởng Bộ Công an Phạm Hùng thưởng cho đội Công an Hà Nội chuyến tập huấn hơn một tháng tại Nga, thi đấu với nhiều đội bóng hạng Nhất, Nhì của nước bạn.

“Nghe tin, chúng tôi vui lắm. Khi gặp đội, bác Phạm Hùng có nói một câu mà anh em vẫn nhớ: ‘Các bạn là những nghệ sĩ trên sân cỏ xanh. Tôi sẽ thưởng cho các bạn một chuyến đi” - cựu cầu thủ Đặng Văn Thông nhớ lại.

Từ chức vô địch lịch sử 1984 cùng nhiều thành tích xuất sắc giải quốc nội và những đóng góp trong đảm bảo an ninh, trật tự, giữ bình yên Thủ đô, Công an Hà Nội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba - trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận danh hiệu cao quý này.