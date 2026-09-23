Chức sắc, người có uy tín cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào

Ngày 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.

Tỉnh Phú Thọ có 2.141 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận hoạt động hợp pháp (Phật giáo, Công giáo, Tin Lành) với tổng số 444.308 tín đồ, sinh hoạt tại 148 xã, phường.

Toàn tỉnh có 83 người có uy tín và 43 chức sắc, tín đồ được Nhân dân tín nhiệm bầu tham gia HĐND các cấp, cùng hàng nghìn cá nhân tiêu biểu tích cực đóng góp trong hệ thống MTTQ các cấp.

Qua thực tiễn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025 - 2026, vai trò của chức sắc, chức việc các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày càng được phát huy.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại biểu.

Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Nhiều cá nhân tiêu biểu đã trở thành những tấm gương có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh biểu dương, trân trọng cảm ơn những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua.

Bà Bùi Thị Minh nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có không gian phát triển rộng hơn, quy mô lớn hơn, với nhiều tiềm năng, lợi thế được hội tụ, đồng thời đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong bối cảnh đó, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng và nguồn lực nội sinh để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Để thực hiện mục tiêu này, vai trò của các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục được tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

“Với uy tín và ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, các vị là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ với đồng bào các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố sự đồng thuận xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những đóng góp đó góp phần bồi đắp truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của vùng Đất Tổ, tạo nền tảng xã hội quan trọng cho sự phát triển của tỉnh”, bà Bùi Thị Minh chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ mong muốn các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, uy tín trong cộng đồng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào, tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thuận, hưởng ứng các chủ trương, nhiệm vụ phát triển của tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh ở thôn, tổ dân phố.

Cùng với đó, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo, bản sắc văn hóa của các dân tộc, tích cực đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; vận động đồng bào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, hoạt động nhân đạo từ thiện, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo; thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, tôn trọng và tạo điều kiện để các vị phát huy tốt hơn nữa vai trò và uy tín của mình.

Bà Minh khẳng định, tỉnh Phú Thọ luôn nhất quán, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.