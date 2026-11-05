Chức sắc Bàlamôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Các chức sắc Bàlamôn giáo, nhân sĩ trí thức và người có uy tín tham gia mô hình

Phát huy vai trò người có uy tín

Ở vùng đồng bào Chăm, các chức sắc Bàlamôn giáo, nhân sĩ trí thức và người có uy tín luôn có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Không chỉ am hiểu phong tục, tập quán, họ còn là những người gần gũi, có tiếng nói trong việc vận động bà con giữ gìn đoàn kết, chấp hành các quy định của pháp luật. Đây cũng là một trong những yếu tố được xã Bắc Bình chú trọng phát huy thông qua mô hình “Chức sắc Bàlamôn giáo tham gia bảo đảm an ninh, trật tự - Vì bình yên cuộc sống”.

Qua 1 năm triển khai, mô hình đã tạo điều kiện để các chức sắc Bàlamôn giáo, nhân sĩ trí thức và người có uy tín phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an với đồng bào Chăm. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, thành viên mô hình tích cực phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng gia đình, dòng họ; phối hợp hòa giải hàng chục mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.

Trong số những người tích cực tham gia mô hình có ông Kim Ngọc Thành (sinh năm 1950), người có uy tín trong cộng đồng Chăm tại thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình. Là Tổ phó Tổ nòng cốt của mô hình, thành viên Hội đồng Chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh, ông Thành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Với uy tín của mình, ông thường xuyên phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và lực lượng công an tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật. Đặc biệt, ông chú trọng vận động các gia đình, dòng họ quan tâm giáo dục con cháu, không để phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Không chỉ tham gia tuyên truyền, ông Thành còn vận động bà con giữ gìn tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống. Sự gần gũi, trách nhiệm của những người như ông đã góp phần đưa các nội dung tuyên truyền, vận động đến với người dân một cách thiết thực, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Ông Kim Ngọc Thành nắm bắt tâm tư, tình cảm của thanh niên vùng đồng bào Chăm

Chung sức giữ bình yên từ cơ sở

Điều đáng ghi nhận sau 1 năm triển khai là thông qua mô hình, công tác giữ gìn an ninh trật tự không chỉ có sự tham gia của lực lượng chức năng mà còn nhận được sự chung sức của những người có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Với sự am hiểu phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào Chăm, các chức sắc, người có uy tín đã góp phần đưa những nội dung tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với người dân, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc giữ gìn bình yên tại địa phương.

Đánh giá về hoạt động của mô hình, bà Nguyễn Thị Vân Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Bình cho rằng, sự tham gia trách nhiệm của chức sắc Bàlamôn giáo, nhân sĩ trí thức và người có uy tín đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào Chăm.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên, đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, lâu dài. Cùng với công tác bảo đảm an ninh trật tự, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào Chăm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.