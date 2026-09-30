Tác giả: Bruce Fife

Lợi ích sức khỏe từ dừa

Sức mạnh chữa bệnh của dừa không chỉ dừng lại ở phần dầu. Cuốn sách sẽ mở ra cho bạn những lợi ích kỳ diệu từ cùi, sữa và nước dừa - từ câu chuyện lịch sử khi nước dừa từng được dùng làm dung dịch truyền tĩnh mạch, cho đến khả năng ngừa ung thư ruột kết, điều hòa đường huyết và loại bỏ ký sinh trùng đường ruột của cùi dừa.

Chức năng thận thay đổi thế nào khi thường xuyên dùng dầu dừa?

Không chỉ lọc máu, thận còn giúp cân bằng nước, điện giải, độ pH và tham gia điều hòa huyết áp. Vì vậy, suy giảm chức năng thận có thể gây ra nhiều hệ lụy cho cơ thể.

Khi thận mất khả năng hoạt động hiệu quả, hàng loạt chức năng trong cơ thể có thể bị xáo trộn. Ảnh: Projectcbd.

Thận thực hiện nhiều chức năng quan trọng đối với sức khỏe. Chức năng chính của thận là lọc máu và loại bỏ các chất cặn bã. Chúng cũng điều chỉnh chất điện giải, độ pH, huyết áp cũng như duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Khi con người già đi, chức năng thận suy giảm. Nếu chức năng thận suy giảm quá nhiều có thể dẫn đến suy thận và tử vong. Do đó, giữ cho thận khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh.

Có bằng chứng cho thấy dầu dừa có thể bảo vệ thận khỏi tổn thương và giúp chúng vận hành bình thường. Ví dụ, trong một nghiên cứu, khi gây ra suy thận ở động vật thử nghiệm, những con được cho dùng dầu dừa có ít tổn thương nghiêm trọng hơn và sống lâu hơn. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng dầu dừa có tác dụng bảo vệ thận.

Bệnh thận đái tháo đường là một dạng bệnh thận, xảy ra với những bệnh nhân tiểu đường. Suy thận là một trong các lý do tử vong hàng đầu với các bệnh nhân tiểu đường. Khi lượng đường trong máu không được kiểm soát trong thời gian dài, các vấn đề về lưu thông máu có thể xảy ra, dẫn đến tổn thương các mao mạch nhỏ trong thận. Tôi từng thấy những bệnh nhân tiểu đường có vấn đề nghiêm trọng về tuần hoàn máu đã giảm bớt các triệu chứng sau khi bắt đầu sử dụng dầu dừa. Nếu tổn thương không quá nghiêm trọng thì có thể phục hồi được, nhưng nếu đã có tổn thương vĩnh viễn thì dầu dừa vẫn có thể giúp ngăn ngừa tổn thương trầm trọng thêm.

Selina Sayong biết rất rõ các tác dụng của dầu dừa. Cô bị suy thận và suy gan vào năm 1991. Cô phải lọc máu trong hai năm và được cấy ghép thận mới vào năm 1994. Đến năm 2000 thì thận mới bị thải ghép (từ chối cấy ghép). Cô bắt đầu làm việc với một bác sĩ mới, vị bác sĩ này quan tâm đến đặc tính chữa bệnh của dầu dừa. Với sự đồng ý của cô và cũng biết rằng sẽ không có tác hại gì, bác sĩ kiểm tra các tác dụng của dầu dừa lên cô.

Cô nhận thấy các thay đổi tích cực chỉ sau hai tuần, đầu tiên là đại tiện đều đặn (các bệnh nhân lọc máu sẽ bị táo bón), kèm với cảm giác cơ thể được thải độc. Mặc dù vẫn phải lọc máu, Selina tràn đầy năng lượng và sức sống đến nỗi ngoài làm công việc chính thức là tư vấn quảng cáo và marketing, cô khởi nghiệp kinh doanh thêm các sản phẩm từ dừa. Dường như chừng ấy công việc vẫn chưa đủ bận rộn, cô còn tổ chức các buổi hội thảo về sức khỏe và truyền lửa trong thời gian rảnh rỗi. Mặc dù dầu dừa không thể phục hồi tổn thương vĩnh viễn, nó đã đem lại cho cô năng lượng và động lực để sống một cuộc sống trọn vẹn nhất.

Bruce Fife