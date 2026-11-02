Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư ký ban hànhQuyết định số 658-QĐ/TW ngày 29/10/2026 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

Quyết định nêu nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, tham mưu

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

3. Thẩm định

4. Tham gia, phối hợp công tác

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

Tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

1. Lãnh đạo Ban

Ban Tuyên giáo Trung ương có Trưởng Ban và một số Phó Trưởng Ban, trong đó có Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm. Số lượng Phó Trưởng Ban thực hiện theo quyết định của Bộ Chính trị.

2. Cơ cấu tổ chức

(1) Vụ Lý luận chính trị

(2) Vụ Tuyên truyền

(3) Vụ Báo chí - Xuất bản

(4) Vụ Văn hoá - Văn nghệ

(5) Vụ Thông tin - Đối ngoại

(6) Vụ Khoa giáo

(7) Vụ Nghiên cứu Dư luận xã hội

(8) Vụ Địa phương

(9) Vụ Tổng hợp

(10) Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương

(11) Văn phòng.

3. Biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị quyết định biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm.

Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương được sử dụng chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, chế độ cộng tác viên, lao động hợp đồng phục vụ công tác của Ban./.

TOÀN VĂN: Quyết định số 658-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương