Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo quyết định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách và các Phó Chủ tịch là người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; giữ vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động; lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương, định hướng hoạt động và nhiệm vụ chung đối với các cơ quan trực thuộc theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ MTTQ Việt Nam và điều lệ của từng tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Thường trực có nhiệm vụ chủ trì hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp, nhiệm vụ chung và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương, định hướng tổ chức, hoạt động của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; hướng dẫn, điều phối thống nhất hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; thực hiện thẩm quyền quản lý tổ chức, biên chế theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ…

Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là cơ quan trực thuộc Ban Thường trực, có chức năng tham mưu, giúp việc ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác mặt trận...

Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách.

Cũng theo quyết định, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ban Thường trực; có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Thường trực đối với chương trình phối hợp, nhiệm vụ chung và nhiệm vụ được phân công; trực tiếp tham mưu, giúp việc cơ quan lãnh đạo có thẩm quyền của tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của từng tổ chức; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức đó.

Mối quan hệ công tác giữa Ban Thường trực với Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội là mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của từng tổ chức.

Mối quan hệ giữa Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội là mối quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với mỗi nhiệm vụ, xác định rõ một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan.

Quyết định cũng nêu rõ các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Toàn văn Quyết định số 659-QĐ/TW