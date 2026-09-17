Theo Quyết định số 2237/QĐ-BCT ngày 11/9/2026 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về thương mại, thị trường trong nước và giá theo quy định của pháp luật; tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Tên tiếng Anh của Cục: Agency for Domestic Market Surveillance and Development

Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Ảnh minh hoạ

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn lớn về: Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thương mại, thị trường trong nước; tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hàng hóa phái sinh, thị trường hàng hóa phái sinh; công tác quản lý thị trường.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin, truyền thông về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục; thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động quản lý và phát triển thị trường trong nước theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, phương pháp quản lý tiên tiến trong hoạt động quản lý và phát triển thị trường trong nước; tham mưu quản lý nhà nước và theo dõi hoạt động của các Hội, Hiệp hội ngành nghề hoạt động trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Cục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm của Bộ Công Thương (Ban Chỉ đạo 138); thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tình trạng khẩn cấp thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách.

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng và quy định của pháp luật; quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Bộ trưởng và theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Cục; xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ Công Thương; thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, các đơn vị thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước gồm: Văn phòng; Phòng Pháp chế; Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường; Phòng Chính sách và Dự báo; Phòng Hạ tầng thương mại; Phòng Quản lý xăng dầu.

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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 và thay thế Quyết định số 939/QĐ-BCT ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.