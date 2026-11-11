Chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy dân vận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố

Người dân liên hệ bộ phận một cửa giải quyết các vấn đề liên quan hộ tịch ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa: Phan Sáu/TTXVN

Quyết định số 661-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của đảng uỷ dân vận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố (Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo).

Quyết định nêu rõ, các tỉnh uỷ, thành uỷ căn cứ Quyết định này chỉ đạo, hướng dẫn đảng uỷ dân vận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố xây dựng, ban hành quy chế làm việc, cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các ban, cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương, tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của đảng uỷ dân vận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định này.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện và kiến nghị bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (4/11/2026)

Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; tỉnh uỷ, thành uỷ; đảng uỷ dân vận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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