Chuẩn y Thượng tọa Thích Chúc Tín làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng

Thượng tọa Thích Chúc Tín

Thượng tọa Thích Chúc Tín, thế danh Lê Chánh, sinh năm 1972, hiện là Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng.

Thượng tọa Thích Chúc Tín từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Thư ký - Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng (2007-2022); Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Liên Chiểu (cũ) nhiệm kỳ 2016-2021; Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2022-2027; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng (từ 2014 đến nay); Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế (từ 2018 đến nay); Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương (từ năm 2017 đến nay); Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương (từ năm 2017 đến nay).

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Đà Nẵng diễn ra vào tháng 4-2026, Thượng tọa Thích Chúc Tín tiếp tục được tín nhiệm suy cử vào Ban Thường trực với chức vụ Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng.

Sau khi Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng (1957-2026) viên tịch, ngày 13-10, Trung ương Giáo hội đã ra quyết định chuẩn y Thượng tọa Thích Thông Đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026-2031 để kiện toàn bộ máy tổ chức và điều hành các hoạt động Phật sự tại địa phương.