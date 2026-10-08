Chuẩn y ông Trần Văn Phúc làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc. (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

Tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán TP Hà Nội.

Có quá trình công tác trong ngành Công an, ông Trần Văn Phúc từng trải qua các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình (cũ), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 10/2025, tại Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII, ông Trần Văn Phúc được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Sau đó, ông tiếp tục làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là cơ quan tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Theo thông tin trên trang thông tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện có 22 thành viên. Trong đó, ông Trần Sỹ Thanh là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 9 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông/bà: Trần Tiến Hưng (Phó Chủ nhiệm Thường trực), Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Thị Hiền, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Nghiêm Xuân Thành, Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Thành, Trần Văn Phúc.