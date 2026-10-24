Chuẩn y đồng chí Võ Thị Kiều Linh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sáng 24/10, tại xã Kiến Đức, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y đồng chí Võ Thị Kiều Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Đức giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đồng chí Võ Thị Kiều Linh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm công tác; giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể lãnh đạo xã Kiến Đức rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong 9 tháng năm 2026, từ đó đề ra giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2026, góp phần cùng tỉnh Lâm Đồng đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Đồng thời, xã cần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức Võ Thị Kiều Linh cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chuan-y-dong-chi-vo-thi-kieu-linh-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-xa-kien-duc-nhiem-ky-2025-2030-471036.html