Chuẩn y đồng chí Võ Thị Kiều Linh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Thị Kiều Linh

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y đồng chí Võ Thị Kiều Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Đức giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đồng chí Võ Thị Kiều Linh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm công tác; giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao nhiệm vụ tới Bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể lãnh đạo xã Kiến Đức rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong 9 tháng năm 2026, từ đó đề ra giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2026, góp phần cùng tỉnh Lâm Đồng đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức Võ Thị Kiều Linh phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Đồng thời, xã cần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng tập thể Đảng ủy xã Kiến Đức

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức Võ Thị Kiều Linh cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị công bố quyết định