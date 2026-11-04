Chuẩn ngoại ngữ sinh viên tăng cao

Năm 2026, 46,3% tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tương đương tỷ lệ năm 2025. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở mặt bằng điểm: số em đạt mức điểm cao tăng so với khóa trước. Cụ thể, điểm IELTS trung bình của tân sinh viên năm nay là 6.25, hơn 20% toàn khóa đạt từ 6.5 trở lên và gần 11% đạt từ 7.0 trở lên.

Ở những chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, 2/3 tân sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Trường Đại học Y Dược TPHCM có gần 2.300 thí sinh đăng ký xét tuyển có chứng chỉ IELTS, TOEFL, tăng 35% so với năm ngoái. Năm nay, thay vì xét tuyển kết hợp, trường cộng điểm (tối đa là 1,5 điểm) khuyến khích cho những thí sinh có IELTS 6.0, TOEFL iBT 80. Ghi nhận ở nhiều trường đại học khác cũng cho thấy, số thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tăng mạnh.

Tại Trường Đại học Việt Đức có đến 5.700 hồ sơ có điểm IELTS 5.0 trở lên (tăng 2.300 thí sinh so với năm 2025); Trường Đại học Công thương TPHCM có 8.000 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đăng ký xét tuyển (tăng hơn 1.000 thí sinh so với năm 2025); Đại học Bách khoa Hà Nội nhận hơn 15.000 hồ sơ có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tăng gấp 1,5 lần so với năm ngoái.

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), thông tin, đây là năm đầu tiên trường nâng chuẩn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhằm đáp ứng lộ trình quốc tế hóa giáo dục đại học và đào tạo công dân toàn cầu của nhà trường. Dù chuẩn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào có phần khắt khe hơn, vẫn có gần phân nửa tân sinh viên đạt IELTS từ 6.0 trở lên. Điều này tạo lợi ích kép cho người học lẫn nhà trường trong quá trình đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hội nhập, cạnh tranh với thị trường lao động toàn cầu.

Việc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là lợi thế rất lớn cho sinh viên trong suốt quá trình học. Các em có thể đọc được giáo trình gốc, tạp chí khoa học và cơ sở dữ liệu quốc tế từ năm nhất với những ngành, chương trình được cập nhật nhanh, trong khi tài liệu bằng tiếng Việt luôn có sau.

Ngoài ra, các chương trình trao đổi, học kỳ quốc tế và học bổng trường đối tác phần lớn đặt ngưỡng yêu cầu điểm IELTS 6.0 - 6.5 nên tân sinh viên có chứng chỉ này sẽ đáp ứng được ngay. Ở đầu ra, các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều xem tiếng Anh là điều kiện sàng lọc. Một lợi thế khác là nếu học sau đại học, hồ sơ thạc sĩ ở nước ngoài thường yêu cầu IELTS từ 6.5.