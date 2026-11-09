Chuẩn mực hành vi được quan tâm sau vụ CEO Nvidia thừa nhận ngoại tình

Nvidia mở cuộc điều tra về bê bối ngoại tình của CEO Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg.

Sau khi Jensen Huang, CEO Nvidia đăng tải lá thư thừa nhận việc không chung thủy, chuẩn mực hành vi của công ty này bất ngờ được quan tâm trở lại.

Tài liệu này được đăng tải trên website của Nvidia, và mở đầu bằng một đoạn chia sẻ của chính ông Huang, và áp dụng cho toàn bộ thành viên cũng như ban lãnh đạo.

Trong chuẩn mực hành vi, "các mối quan hệ cá nhân" được liệt kê vào dạng những hoạt động có thể gây nên xung đột lợi ích và cần phải tránh. Tài liệu này cũng ghi rõ nhân viên gặp xung đột lợi ích cần tránh đưa ra những quyết định liên quan và tìm tư vấn pháp lý.

Trong phần về hối lộ, bộ quy tắc cũng gợi ý cần cẩn trọng với những nhân vật có liên quan tới các chính phủ. Các vi phạm quy tắc có thể dẫn tới cảnh cáo hoặc chấm dứt làm việc.

"Hãy xem lại bộ Quy tắc của chúng ta để đảm bảo mỗi người đều duy trì các nguyên tắc cốt lõi nhằm giữ gìn danh tiếng của NVIDIA là một công ty xuất sắc và ưu tú", Jensen Huang nhấn mạnh trong thông điệp mở đầu bộ quy tắc về hành vi.

Trước đó, trong email nội bộ ngày 8/11, CEO Jensen Huang nhận trách nhiệm về hành vi cá nhân và thừa nhận đã không đáp ứng được sự tin tưởng từ gia đình cũng như những người làm việc cùng mình.

Theo CNBC, bức thư được gửi đến nhân viên Nvidia sau khi những thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân của Huang xuất hiện trên truyền thông. Đây là lần đầu tiên ông công khai thừa nhận hành vi không chung thủy.

“Tôi nợ gia đình và tất cả các bạn một lời xin lỗi. Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi khiến bà ấy và các con bị tổn thương. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm”, Huang viết trong email.

Vị CEO 63 tuổi cho biết hậu phương luôn dành cho ông tình yêu và sự ủng hộ trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, ông đã không đáp lại sự tin tưởng đó bằng sự trung thực và lòng chung thủy.

Huang thừa nhận hành động của mình đã làm tổn hại cuộc sống gia đình mà ông cùng vợ xây dựng trong nhiều năm.

“Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm và những tổn thương gây ra”, ông viết.

Trong thư, CEO Nvidia cũng gửi lời nhắn riêng đến vợ và các con. Ông thừa nhận một lời xin lỗi không thể xóa bỏ những tổn thương đã xảy ra, đồng thời bày tỏ hy vọng gia đình có thể hàn gắn và ông sẽ dần lấy lại được niềm tin.

Huang và vợ Lori Mills quen nhau khi còn học tại Đại học Bang Oregon. 2 người kết hôn từ trước khi Nvidia được thành lập vào năm 1993 và có 2 người con.

Ngoài lời xin lỗi gia đình, Huang còn đề cập trách nhiệm với nhân viên, đối tác, hội đồng quản trị và các cổ đông Nvidia.

Ông cho biết việc dẫn dắt Nvidia là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp. Tuy nhiên, những hành động cá nhân gần đây khiến ông cảm thấy chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn mà mọi người kỳ vọng ở người đứng đầu công ty.

Bức thư được công bố giữa lúc hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập liên quan đến những thông tin về mối quan hệ của CEO.

Theo Reuters, cuộc điều tra diễn ra khi Nvidia đang chịu áp lực từ những lo ngại về tính bền vững của thị trường AI. Một số chuyên gia nhận định sự việc có thể làm gia tăng rủi ro đối với vị thế lãnh đạo của Huang và triển vọng cổ phiếu công ty.

Trước đó, một số cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin Huang có quan hệ với một nữ doanh nhân nước ngoài. Tuy nhiên, những cáo buộc này chưa có kết luận chính thức.