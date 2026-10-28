Chuẩn hóa tiêu chuẩn, chế độ đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học

Thông tư 90/2026/TT-BGDĐT quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 90/2026/TT-BGDĐT, quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Quy định nhằm chuẩn hóa đội ngũ, tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học bố trí, sử dụng và phát triển nhân lực phù hợp với yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thông tư quy định cụ thể tiêu chuẩn đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ đối với ba nhóm nhân sự gồm trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy.

Đáng chú ý, yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng ngoại ngữ được đưa vào tiêu chuẩn năng lực của cả ba nhóm. Việc xác định rõ yêu cầu theo từng vị trí việc làm tạo căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực chuyên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân sự.

Theo Thông tư, nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học làm việc 40 giờ mỗi tuần, với thời gian được bố trí linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Việc nghỉ phép thực hiện theo quy định pháp luật, phù hợp với kế hoạch của cơ sở giáo dục đại học và bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

Căn cứ đặc thù ngành đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu và điều kiện tổ chức thực hiện, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể việc phân bổ thời gian làm việc. Tổng số giờ làm thêm không vượt quá giới hạn theo pháp luật về lao động; tiền lương làm thêm giờ được thanh toán theo quy định.

Đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục, việc tuyển dụng, trả lương theo công việc, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (nếu có) thực hiện theo quy chế của cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Thông tư quy định người đã được bổ nhiệm chức danh trợ giảng trước ngày 1/1/2026 được bảo lưu các chế độ phụ cấp đang áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm rà soát, xếp lại bậc lương và chế độ phụ cấp phù hợp với vị trí việc làm.

Nhân sự đã được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng trước ngày Thông tư có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện mới vẫn được tiếp tục bố trí làm việc. Việc đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Các quy định chuyển tiếp tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học từng bước chuẩn hóa đội ngũ, đồng thời hạn chế xáo trộn nhân sự trong quá trình thực hiện yêu cầu mới.