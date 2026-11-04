Chuẩn hóa thực hành bác sĩ cho kỳ đánh giá năng lực từ 2027

Thời gian qua, công tác thiện nguyện, chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn xã Cam Lộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp tích cực của Ủy ban MTTQVN xã, các tổ chức chính trị-xã hội, hội, đoàn thể và trường học cùng sự chung tay, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai nhằm hỗ trợ, động viên các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống.