Chuẩn hóa thực hành bác sĩ cho kỳ đánh giá năng lực từ 2027
Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định Khung chương trình thực hành đối với bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề: Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền và Răng hàm mặt. Đây là bước chuẩn bị nhằm thống nhất yêu cầu thực hành trên toàn quốc, sẵn sàng cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ từ ngày 1/1/2027.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuan-hoa-thuc-hanh-bac-si-cho-ky-danh-gia-nang-luc-tu-2027-246261103230507912.htm